31 Ara 2022 - 13:06- Eğitim G: 31 Ara 2022 - 13:08

Hülagü: “KOÜ hak ettiği yerde değil”

Kocaeli Üniversitesi yeni yıl kutlamasını protokol ile birlikte gerçekleştirdi. Programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve KOÜ’nün eski Rektörü Saadettin Hülagü ve KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Hülagü: “KOÜ hak ettiği yerde değil” mask

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) yeni yıl kutlamaları için Sosyal Tesisler Kardelen Salonu’nda buluştu. Programda KOÜ hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Rektör Nuh Zafer Cantürk üniversitenin araştırma üniversitesi için çalışmalar yapılacağını belirtirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve KOÜ’nün eski Rektörü Saadettin Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi hak ettiği yerde değil, hak ettiği yere gelmesi için birlikte çalışmalıyız. Kocaeli Üniversitesi’ne her zaman destek vermeye devam edeceğim. Ben zaten buradayım, hekimlik görevim devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Elif Öğüt, Dekanlar, MYO ve Enstitü Müdürleri, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personelin katıldı.

“ARAŞTIMA ÜNİVERSİTESİ YAPACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterin, akademik ve idari personel ile tek tek tokalaştığı ve iyi yıllar dilediği kutlamada, Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi’nin beşinci Rektörü olarak atanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu atamayı yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve beni her dönem destekleyen Sadettin Hocama ve siz değerli akademik ve idari personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün üniversitemize baktığımızda yatay ve dikey büyümesini tamamlamış durumdadır. Bundan sonraki süreçte hedefimiz Kocaeli Üniversitesi’ni Araştırma Üniversitesi yapmak olacaktır. Bunun için özel bir gayret göstereceğiz. Kocaeli Üniversitesi bugünkü yapıya kolay gelmedi. Bizler de bugünkü durumdan daha ilerilere taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Hepinizde bu azim ve kararlılığı görüyorum. Hepinize önümüzdeki yıllarda, birlikte çalıştığımız dönemde sağlık ve mutluluk diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum.” dedi.

“TELEFONUM HER ZAMAN AÇIK”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise, Kocaeli Üniversitesi personelinin adanmışlık ve aidiyet duygusunun gerçekten çok büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi gerçekten altyapı ve üst yapı bakımından oldukça gelişmiş durumda. Bundan sonra çok daha ilerilere gitmesi gerekiyor. Kocaeli Üniversitesi hak ettiği yerde değil, hak ettiği yere gelmesi için birlikte çalışmalıyız. Kocaeli Üniversitesi’ne her zaman destek vermeye devam edeceğim. Ben zaten buradayım, hekimlik görevim devam ediyor. Aslında ben yuvama döndüm diyorum. Telefonum her zaman açık. Zafer Hoca ve ekibi iyi bir uyum yakaladı. Bu sayede Kocaeli Üniversitesi’nin hak ettiği yere geleceğine inancım tamdır. Bu süreçte de elimden gelen her türlü desteği vermeye de hazırım. Yeni yılda, hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. ” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından yeni yıl kutlaması, iyi dilek ve temenniler ile sona erdi.

# sağlık, Kocaeli Üniversitesi

31 Ara 2022 - 13:06 - Eğitim

Muhabir  Dilara Polat

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