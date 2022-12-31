Büyükakın, “Yeni Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçesi Kadın Kolları’nın organize ettiği “Birlikte Başardık” programına katıldı. “Siyasete kadın nezaketini, inceliğini, üretkenliğini katan, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi mücadelesini omuzlayan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek duygularını bir konuşma ile ifade eden Başkan Büyükakın, “İnşallah ülkemizi 2023 hedefine birlikte ulaştıracak, Yeni Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. Ülkemiz çok badireler atlattı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ki Türkiye’yi aşağıya çekmek için onlarca oyun kurdular. Ama sizler ve milletimiz hep Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

“GELECEĞİNE DÖNÜK ÇOK STRATEJİK ADIMLAR ATIYOR”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, “Cumhurbaşkanımız bir aslan gibi bütün dünyaya Dünya 5’ten büyüktür diyor. Ülkemizin geleceğine dönük çok stratejik adımlar atıyor. Başka bir liderlik anlayışıyla liderlik ediyor. Bir cesaret örneği ile basiretli ve ferasetli bir şekilde bunu yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yalnız bırakmayacağız. Onu Abdülhamit Han'ın yalnızlığına ve Menderes'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz. Her daim yüksek motivasyonumuzu korumaya ve davamız yolunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“YÜREKTEN İNANIYOR VE ZERRE ŞÜPHE ETMİYORUM”

“Allah sizlerin eksikliğinizi göstermesin” diyerek “Sizlerle birlikte aynı davanın yolcusu olduğum için gurur duyuyorum” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Allah sizlerle beraber yol yürümeyi nasip ettiği için çok şükür ediyorum. 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçileceğini yürekten inanıyor ve zerre şüphe etmiyorum. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de tüm gerçekleri görüyor” diyerek sözlerini tamamladı.