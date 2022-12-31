Doğal gaz ve elektrikte zam yok!

Bakan Dönmez, Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasıyla ilgili de mesajlar verdi. “Türkiye-Türkmenistan ve Azerbaycan enerji bakanları olarak alternatifleri masaya yatıracağız. Ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
TRAKYA’DA ENERJİ ÜSSÜ KURULACAK
Trakya'daki enerji üssü konusuna da değinen Dönmez, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. “Avrupa’daki emsal borsalar, piyasalar nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.
“ÇAYCUMA 1’DE VERİLER OLUMLU”
Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına ilişkin de konuştu. Çaycuma 1 kuyusundaki çalışmaların tamamlandığını belirtti, “Veriler olumlu. İnşallah oradan da böyle bir müjdeli haber verebileceğiz” dedi.
PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI
Bakan Dönmez’in gündeminde petrol arama çalışmaları da vardı. “Yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Potansiyel olarak güçlü alanlar. İç Anadolu’da da,Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.