Doğal gaz ve elektrikte zam yok!

Bakan Dönmez, Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasıyla ilgili de mesajlar verdi. “Türkiye-Türkmenistan ve Azerbaycan enerji bakanları olarak alternatifleri masaya yatıracağız. Ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

TRAKYA’DA ENERJİ ÜSSÜ KURULACAK

Trakya'daki enerji üssü konusuna da değinen Dönmez, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. “Avrupa’daki emsal borsalar, piyasalar nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

“ÇAYCUMA 1’DE VERİLER OLUMLU”

Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına ilişkin de konuştu. Çaycuma 1 kuyusundaki çalışmaların tamamlandığını belirtti, “Veriler olumlu. İnşallah oradan da böyle bir müjdeli haber verebileceğiz” dedi.

PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Bakan Dönmez’in gündeminde petrol arama çalışmaları da vardı. “Yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Potansiyel olarak güçlü alanlar. İç Anadolu’da da,Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz” diye konuştu.