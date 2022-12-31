31 Ara 2022 - 16:08- Ekonomi G: 31 Ara 2022 - 16:10

Çalışanların günlük yemek bedeli 118.80 TL olacak

MultinetUp, 2023 yılı günlük yemek bedelinin 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 KDV dahil 118,80 TL olacağını bildirdi. Böylece önceki seneye göre yüzde 115,69 oranında artış sağlanmış oldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.
Çalışanların günlük yemek bedeli 118.80 TL olacak mask

YÜZDE 115 ARTIŞ

2022 Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 51 TL olan günlük yemek bedeli, 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2023 için 110 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.Böylece önceki seneye göre yüzde 115,69 oranında artış sağlanmış oldu.
# Yemek

31 Ara 2022 - 16:08 - Ekonomi

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