31 Ara 2022 - 16:08- Ekonomi

Çalışanların günlük yemek bedeli 118.80 TL olacak

MultinetUp, 2023 yılı günlük yemek bedelinin 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 KDV dahil 118,80 TL olacağını bildirdi. Böylece önceki seneye göre yüzde 115,69 oranında artış sağlanmış oldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.