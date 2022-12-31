31 Ara 2022 - 17:30- Spor

Eski FIFA hakeminden yeni FIFA hakemine kutlama!

Kocaeli Bölgesi Eski FIFA Yardımcı Hakemi ve Hakemler Derneği Eski Başkanı Seçim Demirel, geçtiğimiz hafta arasında FIFA Yardımcı Hakem listesine dahil olan Kocaeli Bölgesi Hakemi Arzu Görgün’ü kutladı ve genç hakeme başarı dileğinde bulundu.

Erdem Övüç
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Eski FIFA hakeminden yeni FIFA hakemine kutlama! mask
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SON OLARAK O TAKMIŞTI

Kocaeli Bölgesi Hakemi Arzu Görgün geçtiğimiz hafta arasında FIFA Yardımcı Hakem listesine dahil olmuş ve ilimizden farklı bir kadın hakem 7 yıl sonra FIFA kokartı takmaya hak kazanmıştı. Kocaeli’de son olarak bu kokartı başarılı ile görev yapan ve evlilik nedeniyle 2015’te Adana’ya giden Seçim Demirel takmıştı.

ÇOK SEVİNDİM

Hakemliği bırakan ve ulusal çapta hakem ve pozisyon yorumları yapan Beden Eğitimi öğretmeni Seçim Demirel’e Arzu Görgün’ün bu başarısını sorduk. Haberi öğrendiğinde çok sevindiğini ifade eden Seçim Demirel gazetemize özel şu açıklamaları yaptı: Arzu hocamız ile daha önce iletişimim olmadı. Haberi öğrendiğimde Kocaeli’den bir hakemin FIFA listesine girmesi beni ziyadesiyle sevindirdi. Arzu hocamızı ve üzerinde emeği olanları tüm samimiyetimle kutluyorum.

KOCAELİ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

Hakemliği bıraktıktan sonra “İnşallah Kocaeli’den FIFA hakemi çıkmaya devam eder” diye dua ettim. Dualarım kabul oldu. Ancak yetmez… Kocaeli’den üst klasmanlara çok daha fazla hakem çıkması gerekiyor. Çünkü o şehir bunu hak ediyor. Kocaeli ile olan bağımı koparmış değilim. Aktif hakemliğe devam eden hocalarımızla görüşmelerim devam ediyor.

CİNSİYET AYRIMI KALMADI

Hakem sayısı ile ilgili sıkıntı olduğunun farkındayım. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Bu sayının artması adına tüm paydaşların omuz omuza hareket etmesi lazım. FIFA özellikle kadın hakemlere olan ilgisini her geçen gün artırıyor ve cinsiyet ayrımını da tamamen ortadan kaldırıyor. Mesela TFF’nin açıkladığı son FIFA listesinde kadın ve erkek hakemler aynı listede yer aldı. Ülkemizde de kadın hakemlere karşı ciddi bir teveccüh söz konusu.

SÜPER LİG’DE KADIN HAKEM NEDEN MAÇ YÖNETMESİN?

Bu oyun erkek egemen bir branş olarak görülse de hem fiziksel hem de mental yeterliliğin, özgüvenin varsa ve yenilikler karşısında güncelsen kadın ya da erkek fark etmeden en üst klasmanlarda hakemlik yapabilirsin. Birçok kadın hakemimiz erkek koşularını başarıyla yapıyor. Dünya Kupası’nda Stéphanie Frappart’ı hayranlıkla izledik. Ülkemizde de Süper Lig’de neden bir kadın hakem maç yönetmesin? Açıkçası ben çok umutluyum.
# Kadın

31 Ara 2022 - 17:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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