Görkem Bitin transferinde ilerleme yok

Son olarak Pendikspor’da forma giyen ve sezonun ilk yarısında 18 maça çıkan Görkem 2 gol attı. İzmirli futbolcu bu maçların 7’sinde sahaya 11’de çıktı. Santrfor bölgesinde alternatif sorunu yaşayan Pendikspor’da kadroya 9 numara pozisyonunda transfer yapılırsa Görkem’in takımdan çıkma durumu olabilir. Görkem geride bıraktığımız sezon da 31 maçta 14 gole imza attı. Futbolcu ile Şanlıurfa, Buca ve Erokspor’un da ilgilendiği ifade edildi.