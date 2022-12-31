Aykut Çeviker ile sıcak temas…Tugay Kaçar ilgimiz sürüyor

Yeşil siyahlılar 1. Lig’de mücadele eden Keçiörengücü’nün orta sahasında forma giyen Aykut Çeviker’i gündemine aldı. Aykut bu sezon Başkent ekibi ile 9 lig 2 de kupa maçına çıktı ve toplam 583 dakika süre aldı. Kocaelispor’da orta sahada düşünülen isimlerden birisi de Boluspor’daki Tugay Kaçar’a olan ilgi devam ediyor. Bu sezon 17 lig 2 de kupa maçına çıkan futbolcuyu özellikle Başkan Engin Koyun takımda görmek istiyor. Öte yandan üst ligde sağ stoper arayışları devam ederken takıma yatırım amaçlı 1 ya da 2 genç ve yetenekli futbolcular için de girişimler sürüyor.