31 Ara 2022 - 18:30- Spor G: 31 Ara 2022 - 16:34

Devre arası transfer maliyeti en az 10 milyon!

Kocaelispor’da mali anlamda kaynak yaratmaya çalışan yönetim kurulunun devre arası transferleri için yaklaşık 10 milyona ihtiyacı bulunuyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Devre arası transfer maliyeti en az 10 milyon! mask

3 ya da 4 nokta transfer yapmak için girişimlerini sürdüren yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun ve birkaç yönetici bu kaynağı ortaya çıkarmak için kendi arasında para toplamaya devam ediyor.

31 Ara 2022 - 18:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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