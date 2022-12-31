Onkur’a helal olsun!

2 OCAK’TA GRAND PARK LARA’DA
Gölcük’te 20 yıl ikamet etmiş ve yarı Kocaelili olan Onkur, yıllarca Kocaelispor başta olmak üzere Kocaeli takımlarına destek verdi. Onkur, Derince’nin kamp masraflarıyla ilgili de çok ciddi bir indirim yaptı. Sarı lacivertli kulüp de Onkur’a bu anlamlı katkısından ötürü teşekkür etti. Buna göre Belediye Derincespor’un Antalya kampı Grand Park Lara Otel’de 2 Ocak’ta başlayacak ve 12 Ocak’ta sona erecek. Derince bu süreçte 2 ya da 3 hazırlık maçı oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.