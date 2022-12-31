Onkur’a helal olsun!

2 OCAK’TA GRAND PARK LARA’DA

Gölcük’te 20 yıl ikamet etmiş ve yarı Kocaelili olan Onkur, yıllarca Kocaelispor başta olmak üzere Kocaeli takımlarına destek verdi. Onkur, Derince’nin kamp masraflarıyla ilgili de çok ciddi bir indirim yaptı. Sarı lacivertli kulüp de Onkur’a bu anlamlı katkısından ötürü teşekkür etti. Buna göre Belediye Derincespor’un Antalya kampı Grand Park Lara Otel’de 2 Ocak’ta başlayacak ve 12 Ocak’ta sona erecek. Derince bu süreçte 2 ya da 3 hazırlık maçı oynayacak.