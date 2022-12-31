Derince, yeni otobüsünü giydirdi

Derince’de yer alan ve Nevzat Bayram’ın sahibi olduğu Yağmur Ajans’ta şık bir tasarımla kaplanan otobüs sezon boyunca takımı taşıyacak. Derinceli kurmaylar otobüs hizmeti desteğinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.