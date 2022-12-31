Derince’de kimler kaldı kimler gitti

Buna göre Uğurcan İkikardeş, Berkay Çakır, Mehmet Tosun, Bertuğ Başdemir, Uğurcan Bekçi, İlker Cihan, Tayfun Kırca ve Muhammed Fatih Yıldırım devam dedi. Bilindiği üzere Efe Karaoğlu Muş’a, Sercan Uslu ve Ramazan Özkabak da Artvin Hopa ile Denizalp Özdemir de Nevşehir Belediyespor ile anlaşmıştı. Ayrılması kesinleşen kaleci İlker Günay, Kadir Torbacı ve Tufan Deniz Gelen de teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

İLKER CİHAN

MEHMET TOSUN

TAYFUN KIRCA