Derince’de kimler kaldı kimler gitti

Buna göre Uğurcan İkikardeş, Berkay Çakır, Mehmet Tosun, Bertuğ Başdemir, Uğurcan Bekçi, İlker Cihan, Tayfun Kırca ve Muhammed Fatih Yıldırım devam dedi. Bilindiği üzere Efe Karaoğlu Muş’a, Sercan Uslu ve Ramazan Özkabak da Artvin Hopa ile Denizalp Özdemir de Nevşehir Belediyespor ile anlaşmıştı. Ayrılması kesinleşen kaleci İlker Günay, Kadir Torbacı ve Tufan Deniz Gelen de teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
İLKER CİHAN
MEHMET TOSUN
TAYFUN KIRCA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.