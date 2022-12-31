31 Ara 2022 - 20:00- Spor G: 31 Ara 2022 - 16:56

Derincespor AŞ. bombaları patlattı

Süper Amatör Lig B Grubu’nda önce Play-Off sonra da Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesi veren Derincespor kadrosuna çok önemli isimleri kattı.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Derincespor AŞ. bombaları patlattı mask
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4 NOKTA TRANSFER

Sarı lacivertliler öncelikli olarak 4 futbolcuyla birden anlaştı. Geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen ve Kocaelispor alt yapısında yetişen kanat forvet Cankat Ezgi, BAL takımlarından Gölcükspor’un başarılı orta saha oyuncusu Senih Sergen Şenses, Başiskele Damlarspor’un etkili sağ beki Yaser Çakmak ve BAL takımlarından Harbişspor’un etkili kanat forveti Gökhan Özkanlı, kendilerini Derincesporlu yapan sözleşmelere imza attı. Bu sezon Yuvacıkspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ofansif orta saha oyuncusu Gökalp Çakan ile de her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

SON HAFTALARDA ÇOK FORMDA

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 8 maçta sadece 13 puan toplayabilen Derince ekibi sonraki süreçte ise müthiş bir grafik sergiledi. Derincespor son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 de beraberlik aldı. Topladığı 36 puanla dördüncü sırada yer alan ve kalan haftalarda kayıp yaşamak istemeyen takımın hedefi önce normal sezon lig şampiyonluğunun ardından Play-Off’a kalmak, Play-Off Ligi’nden de BAL’a yükselmek. Bu doğrultuda kadrosunu hayli güçlendiren Derince ekibinin en az 5 futbolcu ile daha anlaşacağı ifade edildi.

DERİNCESPOR AŞ’NİN TRANSFERLERİ

Cankat Ezgi – Kanat forvet – 10 numara

Yaser Çakmak – Sağ bek, sağ kanat

Senih Sergen Şenses – 6 ve 8 numara

Gökhan Özkanlı – Kanat forvet

Gökalp Çakan – 6 ve 8 numara  

# Başiskele, Kocaelispor

31 Ara 2022 - 20:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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