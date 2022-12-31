Derincespor AŞ. bombaları patlattı

4 NOKTA TRANSFER
Sarı lacivertliler öncelikli olarak 4 futbolcuyla birden anlaştı. Geçtiğimiz sezon da takımın formasını giyen ve Kocaelispor alt yapısında yetişen kanat forvet Cankat Ezgi, BAL takımlarından Gölcükspor’un başarılı orta saha oyuncusu Senih Sergen Şenses, Başiskele Damlarspor’un etkili sağ beki Yaser Çakmak ve BAL takımlarından Harbişspor’un etkili kanat forveti Gökhan Özkanlı, kendilerini Derincesporlu yapan sözleşmelere imza attı. Bu sezon Yuvacıkspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ofansif orta saha oyuncusu Gökalp Çakan ile de her konuda anlaşıldığı öğrenildi.
SON HAFTALARDA ÇOK FORMDA
Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 8 maçta sadece 13 puan toplayabilen Derince ekibi sonraki süreçte ise müthiş bir grafik sergiledi. Derincespor son 9 maçta 7 galibiyet ve 2 de beraberlik aldı. Topladığı 36 puanla dördüncü sırada yer alan ve kalan haftalarda kayıp yaşamak istemeyen takımın hedefi önce normal sezon lig şampiyonluğunun ardından Play-Off’a kalmak, Play-Off Ligi’nden de BAL’a yükselmek. Bu doğrultuda kadrosunu hayli güçlendiren Derince ekibinin en az 5 futbolcu ile daha anlaşacağı ifade edildi.
DERİNCESPOR AŞ’NİN TRANSFERLERİ
Cankat Ezgi – Kanat forvet – 10 numara
Yaser Çakmak – Sağ bek, sağ kanat
Senih Sergen Şenses – 6 ve 8 numara
Gökhan Özkanlı – Kanat forvet
Gökalp Çakan – 6 ve 8 numara
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.