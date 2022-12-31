Darıca’dan imza şov!

TRANSFERLER
ARDA - Arda Çınkır - Forvet – Hatayspor – (Süper Lig)
ALİ ALPER - Ali Alper Doğan - Kaleci - Arnavutköy Belediye (2. Lig)
AHMET - Ahmet Özer – Orta saha - Sivas Belediye (2.Lig)
BERKAY - Berkay Ekici - Kanat forvet - Somaspor (2. Lig)
CEVAT - Cevat Kuy - Sağ Bek - Bayburt (2. Lig)
MURAT - Murat Kara - Forvet – Gümüşhane (3. Lig)
YASİN - Yasin Yener – Orta saha – İskenderun (2. Lig)
CEMİL - Cemil Devrim - Forvet - Yeni Mersin (3. Lig)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.