MHP Körfez’de istifa

Maden, istifasının gerekçesi olarak ailesine zaman ayıramamak, partiye için gereken çalışmalara vakit bulamamak gibi kişisel nedenler olarak açıkladı. Kenan Maden, yönetimle ve ilçe başkanı ile her hangi bir sorun yaşamadığını ama kişisel ve ailevi nedenlerle tercih yapmak zorunda kaldığını, zor olsa da bu kararı verdiğini ifade etti.