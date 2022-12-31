31 Ara 2022 - 17:56- Siyaset G: 31 Ara 2022 - 17:59

AKP'li Numan Kurtulmuş: Seçim takvimi öne alınabilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için "Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir" dedi.
AKP'li Numan Kurtulmuş: Seçim takvimi öne alınabilir mask

Siyasette erken seçim tartışması sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.

Partisine yakın Yeni Şafak'a konuşan Kurtulmuş, AKP'nin oylarında yükseliş olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“Bunun iki nedeni var. Birincisi sahada görülen başarılar. Tarımsal ürünlere verilen fiyatlar, TOKİ’nin kampanyası, TOGG’un açılışı, Yusufeli Barajı’nın açılışı gibi güven arttıran çalışmalarla yükseliş trendine girdik. Pandemi ve sonrasındaki ekonomik türbülanstan çıkışın sağlanması, dünyadan daha hızlı toparlanmamız büyük bir avantaj oldu. Bizi eleştirenler bile ‘Yaparsa yine Erdoğan, yine AK Parti yapar’ diye düşünmeye başladı. Karşı tarafın da (6’lı masa) dağınık görüntü sergilemesi, AK Parti’nin yükseliş trendine önemli katkı sağladı.”

Kurtulmuş, adayını açıklayamayan 6’lı masaya tepki gösterdi:

“Masanın formatı değişti. Biz hep ‘6 artılı’ diyorduk. Şimdi masa 2+4 oldu. ‘2 esas, 4 teferruat’ şekline dönüştü. CHP ve gölgesindekileri bu millet iktidara getirmeyecektir. Milletimiz, ‘Gelince bunlar ne yapacak? Bugüne kadar kaç kere toplandılar, ne karar aldılar?’ diye soruyor. 2 senedir ‘Adayınızı belli edin’ diyoruz, ‘2 günde yıpratırsınız’ karşılığını veriyorlar. Tayyip Erdoğan 50 yıldır siyasette, yıpranmıyor. Saraçhane’deki o şovdan sonra meselenin aday tespiti olduğunu gördük. Esas problem ortak bir fikir etrafında bütünleşememiş olmaları. Ekonomiyi nasıl yöneteceklerine, terörle mücadeleyi nasıl yapacaklarına dair ortak bir cümleleri yok.”

'SEÇİM TAKVİMİ ÖNE ALINABİLİR'

2023 seçim takvimine ilişkin alınan bir karar olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” dedi.

"İTİBARLI İSİMLERİ ADAY YAPACAĞIZ"

AKP’nin 2023 seçimlerinde aday listesini belirlemede anahtar kelimenin “itibar” olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz seçimler öncesinde ‘Artık Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının arkasına gizlenerek siyaset yapma devri geride kalmıştır’ dedim. Erdoğan bir dünya lideridir. Her arkadaşımızın Tayyip Erdoğan’ın davasını anlayacak, ona güç verecek bir performansının olması lazım. Aday tespit sürecinde kilit kavramın ‘itibar’ sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın ‘Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır’ diyebileceği itibarlı yani ‘muteber’ isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız.”

"HER SANDIKTA EN AZ 3 AK PARTİLİ OLACAK"

Sandık güvenliği için de yoğun gayret içerisinde olunacağını belirten Kurtulmuş, “Seçim günü her sandıkta en az 3 temsilcimiz olacak. Her binada kat sorumlularımız ve bina sorumlularımız var. Binada ortaya çıkması muhtemel hukuki ihtilafları çözmek için hukukçu heyetlerimiz var. Sandıklar açıldığı andan itibaren de işimiz bitmiyor. Ta ki ilçe seçim kurullarında seçim netleşene kadar arkadaşlarımız verilen her oyun takipçisi olacaklar” dedi. (Cumhuriyet)

# AKP, Kadın, chp, karar

31 Ara 2022 - 17:56 - Siyaset

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