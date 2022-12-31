Vali Yavuz Polis ve Jandarma Ekiplerinin yeni yılını kutladı

Vali Seddar Yavuz, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte yeni yıla çalışarak giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte yeni yıla çalışarak giren polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini görevleri başında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. İlk olarak Özdilek ışıklar mevkiinde bulunan polis kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada"Vali Seddar Yavuz, 2022 yılının son saatlerine az bir süre kala ilk ziyaretlerini, Özdilek kavşağında bulunan Polis ve Jandarma güvenlik kontrol noktasına ziyaret gerçekleştirdi

Ziyaretlerinde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, eşlik ettiği Vali Yavuz, burada görev yapan polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

“437 EKİP 3772 PERSONEL”

Vali Yavuz burada yapmış olduğu konuşmalarında”Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyılına adım atmışız bu güzel günde hepinizi sevgi saygı ile selamlıyor yeni yılın başta aziz milletimizie huzur getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizde milletinizin yılbaşını huzur içinde geçirmesini için güvenlik birimlerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapıldı. İSU itfaiye dairemiz ve bütün kuruluşlarımız güvenliğini aldı. Aziz milletimizin güvenliğine kasteden Taşeron terör örgütlernin faaliyetlernin engellenmesi için tedbirler alınıyor. Bugün itibari ile il emniyet müdürlüğümüz 306 sabit ve yaya ekini 2596 personel il jandarma komutanlığımız 131 sabit ve yaya ekibi ve 1176 personelle toplam elimizde 437 ekip ve 3772 personel ile güvenlik birimlerimiz bulunmaktadır.

“BİZLER GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Gerektiğinde canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle yad edelim, gazi olmuş kardeşlerimizi de kutlayalım. Güvenlik mensuplarımızında Allah saçlarının teline zarar getirmesin onları da kutlayalım. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum, bizler ayaktayız ve görevimizin başındayız” dedi.

“ACİL VE AFET DURUMLARINDA EMİR KOMUTA ZİNCİRİ İLE HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR”

Yahya Kaptan İtfaiye İstasyonunda itfaiyecilerin yeni yılını kutlayan Vali Yavuz"Biliyorsunuz ilimiz Türkiye’nin bilim sanayi ve teknoloji üssü dolayısıyla endüstriyel çok sayıda tesisimiz olduğu bir şehir bu anlamda itfaiye teşkilatımız imkan ve kabiliyeti özellikle yetişmiş insan gücü bizim için çok değerli öteden bu yana itfaiye teşkilatları her il için önemli özellikle konut yangınları başta olmak üzere birçok aranan müdahale ediyor ama ilimiz açımızda çok daha kıymetli ve değerli bu çünkü ilimizin ekonomisinin önemli bir kısmı burada dönüyor ve 70 ilden daha fazla vergi veren bir şehrimiz şimdi kıymetli daire Başkanımız biraz önce ifade ettiği 2022 içerisinde 10 bin 300 vakaya müdahale ettiklerinin bu ciddi bir sayı tabi bunun içerisi hepsi yangın diye ifade etmeyelim çeşitli olaylar bunun içerisinde var. Çok başarılı bir teşkilat olduğunu söylemem gerekir. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Onlarla uykusuz gecelerimiz oluyor, Sürekli görüşüyoruz. Çünkü biliyorsunuz valilerin bir başka görevi de acil ve afet durumlarında emir komuta zinciri işlerinde hareket edilmesi gerekiyor.

“ARKADAŞLARIMIZI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ”

Dolayısıyla bizlerinde bizzat takip söz konusu oluyor. O yüzden arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz başta daire Başkanımız olmak üzere burada görev yapan her bir kardeşimizi ayrıca yeni yıllarını kutluyorum. Allah kaza bela vermesin, Allah muhafaza etsin dileklerimizi temennilerimizi bir kez daha paylaşıyoruz. iyi ki varsınız, inşallah bugün ihbarsız yangınsız kazasız bir gece olur diye ümit ediyoruz ama sizler her türlü hazırsınız burada ve Kocaeli’nin tamamını alırız inşallah dileğimiz temennimiz herhangi bir olumsuzluk olmamasın bir kez daha teşekkür ediyoruz Allah kolaylıklar versin” dedi. Buradan Kocaeli Devlet Hastanesi'ne geçen vali Yavuz İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, sağlık çalışanları ve hastaların yeni yılını kutladı.