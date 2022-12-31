İzmit’te zincirleme kaza

İzmit eski istanbul caddesi kent konut üçüncü blokların yerleşkesinin önünde zincirleme kaza gerçekleşti. 41 EY 684 plakalı, 41 ABB 8779 ve 34 ZZ 8904 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. Araç sahipleri olay yerinde tutanak tuttu. İstanbul plakalı olan araç maddi hasar gördü. Sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.