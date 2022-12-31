İzmit’te yeni yıl ruhu

2023 yılına saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku ve heyecan ile geride bırakılan bir senenin ardından İzmit sokakları renkli görüntülere şahit oldu. Yılbaşı konsepti ile izmit sokaklarında dolaşan animatörler, genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi eğlendirdi.