31 Ara 2022 - 21:43- Gündem G: 31 Ara 2022 - 21:53

İzmit’te yeni yıl ruhu

Yeni yıla saatler kala İzmit sokaklarında yoğunluk oluştu, vatandaşlar eğlenceli anlara şahit oldu.

Dilara Polat
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2023 yılına saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku ve heyecan ile geride bırakılan bir senenin ardından İzmit sokakları renkli görüntülere şahit oldu. Yılbaşı konsepti ile izmit sokaklarında dolaşan animatörler, genç, yaşlı, çocuk demeden herkesi eğlendirdi.
# Vatandaşlar, genç

31 Ara 2022 - 21:43 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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