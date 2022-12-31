Yeni yılda eğlenmek isteyenlerin adresi Wellborn oldu

Farklı eğlence konseptleriyle her zevke ve yaşa hitap eden Wellborn Luxury Hotel, bu yılı da unutulmaz bir yılbaşı programı ile uğurladı. Seka Balo Salonu’nda gerçekleşen yılbaşı gala programı, karşılama kokteyli ile başladı. 20:30 itibariyl Grup Aloha en sevilen parçalarıyla sahne aldı. Dinleyenler doyasıya eğlenerek yeni yıla girdi