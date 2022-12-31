Banyoda düştü hastanede öldü 

Alınan bilgiye göre Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak adresinde ikamet eden Mustafa Uzun, akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Tam bu esnada aniden fenalaşan Uzun düşerek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Uzun'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 1 hafta önce ameliyat olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mustafa Uzun'un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.