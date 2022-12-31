Büyükakın, İtfaiye Müfrezesini ziyaret etti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Yahya Kaptan İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederken sosyal medyadan şöyle paylaşımda bulundu:

"Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımı selamlıyor; kazasız belasız, sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl diliyorum."