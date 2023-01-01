Tipioğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “2023’ün aziz milletimize sağlık ve esenlik içerisinde huzurlu ve kutlu gelmesini temenni ediyoruz. ülke olarak bazı afet ve sıkıntılarla uğraştık inşallah yeni yıl daha sağlıklı bir yıl olur. Bu vesile ile Kocaeli emniyet müdürlüğü olarak emniyeti saglamak adına 2596 arkadaşımızla birlikte gerekli tedbirleri aldık İnşallah kazasız belasız bir yıla girecegimizi temenni ediyoruz. Kocaeli emniyeti olarak Hedefimiz suçu işlenmeden önlemek. Bunu arkadaşlarımız fevkalede uyguluyorlar Özellikle azaltılabilecek sucların azaldığını görüyoruz. 2023 tede gerke uyusturucu, asayiş, trafik faaliyetlerinde olsun tüm alanlarda aynı kararlılıkla kocaeli emniyet müdürlüğü olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.”
01 Oca 2023 - 00:16- Gündem Güncelleme: 01 Oca 2023 - 00:24
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu yılbaşı dolayısıyla alınan denetimleri yerinde inceledi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanmasıiçin güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da İzmit Barlar Sokağında yeni yıla dakikalar kala gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.Tipioğlu, Kocaeli emniyeti olarak asıl hedefin suçu işlenmeden önlem almak olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.