Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu yılbaşı dolayısıyla alınan denetimleri yerinde inceledi

Tipioğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “2023’ün aziz milletimize sağlık ve esenlik içerisinde huzurlu ve kutlu gelmesini temenni ediyoruz. ülke olarak bazı afet ve sıkıntılarla uğraştık inşallah yeni yıl daha sağlıklı bir yıl olur. Bu vesile ile Kocaeli emniyet müdürlüğü olarak emniyeti saglamak adına 2596 arkadaşımızla birlikte gerekli tedbirleri aldık İnşallah kazasız belasız bir yıla girecegimizi temenni ediyoruz. Kocaeli emniyeti olarak Hedefimiz suçu işlenmeden önlemek. Bunu arkadaşlarımız fevkalede uyguluyorlar Özellikle azaltılabilecek sucların azaldığını görüyoruz. 2023 tede gerke uyusturucu, asayiş, trafik faaliyetlerinde olsun tüm alanlarda aynı kararlılıkla kocaeli emniyet müdürlüğü olarak hizmet etmeye devam edeceğiz.”