01 Oca 2023 - 12:30- Ekonomi G: 01 Oca 2023 - 12:35

Milli Piyango’da kazandıran rakamlar belli oldu

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı, 200 milyon liralık dev ikramiyenin vurduğu şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiye 6530303 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre amorti kazanan numaralar ise 0 ve 6 oldu.
Milli Piyango’da kazandıran rakamlar belli oldu mask

Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanan sonuçlara göre 200 milyon liralık ikramiye sahiplerini buldu. Bu yıla özel olarak belirlenen kurala göre bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu yıl toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 200 Milyon, 20 Milyon, 2 Milyon, 1 Milyon, 500 Bin, 50 Bin, 20 Bin, 10 bin, 5 bin TL, 3 bin, 2 bin, 800 TL, 400 TL, 200 TL (Amorti), 200 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiye 6530303 numaralı bilete isabet etti.

20 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5424303 ve 5839489

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 6

Büyük ikramiye 4 çeyrek bilete çıkarken, ilk talihli Giresun merkez, ikinci talihli İstanbul Şişli, üçüncü talihli Bursa Osmangazi, dördüncü talihli ise internetten alınan bilet sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

(Sözcü)

01 Oca 2023 - 12:30 - Ekonomi

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