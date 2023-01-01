01 Oca 2023 - 12:45- Sağlık G: 01 Oca 2023 - 12:53

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Türkiye'nin birçok şehrinde aileler 2023 yılının ilk dakikalarında bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı, hepsine isimleri de verildi. Aileler, 2023’e bebeklerini kucaklarına alarak girdi.
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi mask
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İSTANBUL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir’i ziyaretinde, aileyi tebrik etti.

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerinden Yağız Alp Keskin’i ziyaretinde, bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Anneye çeşitli hediyeler veren Yanık, hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin’i kutladı ve bebek Yağız Alp’in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.

İZMİR

İzmir’de 2023 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01’de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.

ADANA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin saat 00.01’dünyaya gelen bebeğine Toprak ismi verildi.

İkinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Sevinç  Gölbaşı “Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimiz de iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi” dedi.

SİVAS

Sivas’ta 2022 yılının ilk bebeği saat 00.05’te dünyaya geldi. Öznur ve Aykut Halver çiftinin ikinci çocuğu olan bebeğe dedesinin ismi olan ‘Bekir’ adı verildi.

3 kilo 390 gram ağırlığında dünyaya gelen Bekir bebeğin annesi Öznur Halver, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Yeni yılın en güzel hediyesi oldu. 00.05’te doğdu ve Bekir adını verdik” dedi.

KAYSERİ

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde saat 00.05’te 3 kilo 990 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.

Asena ve Ahmet Tekne çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk bebeklerine “Yüsra” ismini verdi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta da yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası doğum servisinde saat 00.00’da dünyaya geldi.

Dilek ve Ali Çopur çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 100 gram ağırlığında doğan bebeğe Aras ismi verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 100 gram dünyaya gelen Aykut çiftinin bebeğini ziyaret etti.

Başkan Kılınç, anne Cansu ile baba İbrahim Aykut’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çeyrek altın hediye etti.

MALATYA

Malatya’da 2023’ün ilk bebekleri saat 00.07’de dünyaya geldi. Aile, ikiz bebeklerine Ayşe ile Murat ismini verdi.

Anne Özlem Kazan “Gerçekten çok güzel bir duygu. İsimleri de düşündük, biri ebemizin ismi Ayşe, doktorumuzun ismi Murat. Onların isimlerini koyduk. Çok yardımcı oldular. Yeni yıldan sağlık ve huzur diliyorum” sevincini dile getirdi.

DİYARBAKIR

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, yeni yılın ilk bebekleri, Petek ve Şimşek ailelerinin oldu.

Yeni yıla anne olarak giren Yasemin Petek ve Fatma Şimşek, bebeklerini kucaklarına aldı.

Yasemin Petek kızına Zeynep Lina, aynı dakikalarda anne olan Fatma Şimşek de Nisa ismini verdi.

 (Sözcü)

# sağlık, Kadın, eğitim, Ankara

01 Oca 2023 - 12:45 - Sağlık

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