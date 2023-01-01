01 Oca 2023 - 14:10- Yaşam G: 01 Oca 2023 - 14:13

İzmitliler yeni yıla Gülümse Kafe'de girdi

İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de vatandaşlara yılbaşı etkinliği düzenledi. Vatandaşların doyasıya eğlendiği yılbaşı etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "2023 bize güzellikler, sağlık, adalet, birlik ve beraberlik getirsin" dedi.
İzmitliler yeni yıla Gülümse Kafe'de girdi mask
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İzmit Belediyesi, yeni yılı Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Gülümse Kafe’de gerçekleştirilen organizasyonla karşıladı. Prens Baha, Piyanistler Alper Keskin ve Murat Güneş'i sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar coşku dolu bir gece yaşadı. Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.

“2023 yılı halkın yılı olsun"

Yeni yıla geri sayımla girilmesinin ardından Başkan Hürriyet, "Yeni bir yıla hep birlikte merhaba dedik. 2023 bize güzellikler, sağlık, adalet, birlik ve beraberlik getirsin. 2023 yılı halkın yılı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.
Başkan Hürriyet’in konuşmasının ardından yeni yıl pastası kesildi.
# sağlık, İzmit belediyesi, Vatandaşlar

01 Oca 2023 - 14:10 - Yaşam

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