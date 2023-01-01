İzmitliler yeni yıla Gülümse Kafe'de girdi

İzmit Belediyesi, yeni yılı Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Gülümse Kafe’de gerçekleştirilen organizasyonla karşıladı. Prens Baha, Piyanistler Alper Keskin ve Murat Güneş'i sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar coşku dolu bir gece yaşadı. Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.
“2023 yılı halkın yılı olsun"
Yeni yıla geri sayımla girilmesinin ardından Başkan Hürriyet, "Yeni bir yıla hep birlikte merhaba dedik. 2023 bize güzellikler, sağlık, adalet, birlik ve beraberlik getirsin. 2023 yılı halkın yılı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.
Başkan Hürriyet’in konuşmasının ardından yeni yıl pastası kesildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.