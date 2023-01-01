Yeni yılda özlenen eğlenceye doyduk

Gece yarısı 2022 ile vedalaşarak yeni yılı karşıladık. Kimi evinde ailesi ile yeni yılı karşılarken kiminin tercihi eğlence mekanları oldu. Pandeminin etkisiyle geçtiğimiz yıllarda evinde kutlayan vatandaşlar bu sefer soluğu sokaklarda aldı. Şehrin birçok noktasında bulunan eğlence mekanları, tekneler, sahilde bulunan mekanlar ve sokaklarda müzik ve dans eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar doyasıya eğlendiler. 2023 yılı ile ilgili iyi dileklerini dostları ve sevdikleri ile paylaşan kentlinin mutluluğu görmeye değerdi.