01 Oca 2023 - 14:14- Yaşam G: 01 Oca 2023 - 14:18

Yeni yılda özlenen eğlenceye doyduk

Kocaeli'de 2023 yılı barlar sokağı, tekneler ve sahil restoranlarında vatandaşlar eğlenceye doydular

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yeni yılda özlenen eğlenceye doyduk mask
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Gece yarısı 2022 ile vedalaşarak yeni yılı karşıladık. Kimi evinde ailesi ile yeni yılı karşılarken kiminin tercihi eğlence mekanları oldu. Pandeminin etkisiyle geçtiğimiz yıllarda evinde kutlayan vatandaşlar bu sefer soluğu sokaklarda aldı. Şehrin birçok noktasında bulunan eğlence mekanları, tekneler, sahilde bulunan mekanlar ve sokaklarda müzik ve dans eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar doyasıya eğlendiler. 2023 yılı ile ilgili iyi dileklerini dostları ve sevdikleri ile paylaşan kentlinin mutluluğu görmeye değerdi.
# Vatandaşlar

01 Oca 2023 - 14:14 - Yaşam

Muhabir  Cihat Polat

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