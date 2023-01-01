Bina işleri yaptırılacak

PERGOLA, TENTE, GİYOTİN CAM SİSTEM VE KIŞ BAHÇESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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