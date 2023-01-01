Bina inşaatı yaptırılacak

21'nci PK-GEBZE MPAŞA MH 4794/1 PARSEL 24 DERSLİK ORTAOKUL-GÜZELLER MH 5797/6 PARSEL 6 DERSLİK ANAOKUL-DERİNCE SOPALI MH 1054 PARSEL 8 DERSLİK ANAOKUL-ÇINARLI MH 2912/8 PARSEL 8 DERSLİK ANAOKUL OLMAK ÜZERE 4 ADET OKUL BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE TANZİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

Detaylar için tıklayın