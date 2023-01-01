Hibrit çim saha bakım hizmeti alınacak

KOCAELİ STADYUMU HİBRİT ÇİM SAHA BAKIMI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

Detaylar için tıklayın