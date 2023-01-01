Cantürk'den acil servis çalışanlarına ziyaret

Rektör Cantürk, bu özel anı sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:

"Yılbaşı akşamı acil servis çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sağlığımız için gece gündüz çalışan tüm emektar sağlık personelimizin yeni yılı kutlu olsun. Herkes sağlık dolu bir yıl dilerim."