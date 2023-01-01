ACISIYLA, TATLISIYLA 2022 YILI BÖYLE GEÇTİ

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı devam ediyor. Umarız 2022’de yaşadığımız olumsuzlukları 2023 yılında yaşamayız. 2023 yılında umutlarımız yeşerir.

OCAK

4 OCAK İzmit’in en büyük sorununun trafik ve otopark olduğunu söyleyen İKM Başkanı Murat Öztürk, Milli İrade Meydanı Projesi’nde 1000 araçlık katlı otoparkın yapılması gerektiğini söyledi

5 OCAK İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Süt Projesi’yle 2022’ye de hızlı bir başlangıç yaptı. Sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlar Halk Süt’e Kardeş Eller Mağazası’ndan ücretsiz olarak ulaşırken, alım gücü düşük vatandaşlar ise Halk Süt’e uygun fiyatla Çınar Halk Market’ten ulaşabilecek.

7 OCAK İzmit’te 2005 yılında öldürülen iki iş adamının cinayet dosyası da çözüldü. Eylül 2019’da ilimize atanan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun göreve geldiği günden bu yana aydınlattığı 15’nci faili meçhul cinayet oldu.

8 OCAK Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD) üyeleriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Daha büyük zamlar bizi bekliyor. Vatandaş da, sanayici de büyük sıkıntı yaşayacak” dedi.

12 OCAK Yeni yılda peş peşe gelen zamlardan sonra çay fiyatlarına da zam geliyor. Kocaeli Kahveciler Odası, 15 Ocak’tan itibaren kahvehanelerde 2 lira olan çay fiyatının 3 lira olması için Odalar Birliği’ne başvurdu.

13 OCAK Büyükşehir Belediyesi de fiyat artışlarına kayıtsız kalamadı. Belde A.Ş. tarafından işletilen yol üstü otoparkların (parkomat) ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife 17 Ocak’ta uygulanacak.

15 OCAK AKP’den istifa eden Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Güvenç, İYİ Parti’ye geçti. Güven’in rozetini grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener taktı.

17 OCAK Artan fiyatlardan dolayı artık ekim yapamaz duruma geldiklerini söyleyen Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı, “Çiftçimize yazıktır, günahtır, ayıptır beyler” diyerek iktidardan yeni destek paketi hazırlamalarını istedi.

18 OCAK Kocaeli’de ‘Miraç Medreseleri Vakfı’ adında yeni bir vakıf kuruldu. Yeni kurulan ‘Miraç Medreseleri Vakfı’ , tasfiye edildiğinde mal varlığı İsmailağa Cemaatine verilecek.

19 OCAK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dün iki önemli karar oy birliğiyle alındı. Tartışmalara neden olan Park Kafe’nin kullanım izni İzmit Belediyesi’ne verilirken, İzmit Yürüyüş Yolu’nun adı ‘Cumhuriyet bulvarı’ olarak değiştirildi.

20 OCAK CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın kardeşi Ahmet Yaman’ı Darıca Belediyesi’nde işe yerleştirdiğini belirterek, “AKP’nin Kocaeli’deki torpil kıyağı çığ gibi büyüyor” dedi.

21 OCAK İzmit Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediyede çalışan 228 memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmede memurlara yüzde 100, sözleşmeli personele de yüzde 200 zam yapıldı.

26 OCAK Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) uygulanan enerji kısıtlaması sonrası Kocaeli’de bulunan 14 OSB’de de üretim durdu. 110 bin işçinin çalıştığı OSB’lerin zararının 130 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

29 OCAK Kasım ayından beri ete gelen peş peşe zamlardan kasaplar da rahatsız. Kocaeli Et Pazarı’nın sahibi Osman Kuyu, fiyat belirsizliği nedeniyle fiyat tablosunu ve etiketleri kaldırdıklarını söyledi.

ŞUBAT

3 ŞUBAT AKP’nin İzmit Belediye Meclisi’nde imar değişikliği yaparak benzin istasyonu alanını Körfezli iş insanı Hüseyin Kodet’e vermek istemesine MHP ‘dur’ dedi. Üç MHP’li meclis üyesi oylamaya katılmayınca imar değişikliği, Millet İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.

5 ŞUBAT Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 36 bin 183 kişi artarak ise 2 milyon 33 bin 441 kişi oldu. Türkiye nüfusu ise 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı. İlimizde 12 ilçede de nüfus arttı.

9 ŞUBAT “Kocaeli, yıldızlar yatırım Holding’in yuvası” diyen Genel Sekreter İlkay Ünal, Holding bünyesinde 2 bin çalışanın Kocaeli’de olduğunu, çözüm ortaklarıyla birlikte 10 bin aileye katkı sağladıklarını söyledi.

10 ŞUBAT Benzin ve mazota gelen peş peşe zamlar ve yüksek elektrik faturaları herkesi isyan ettirdi. İzmit’te elektrik faturalarına, Gebze’de ise akaryakıt fiyatlarına tepki eylemi gerçekleştirildi.

11 ŞUBAT Elektriğe gelen yüzde 127 zam, herkesi perişan etti. Hem vatandaş hem esnaf burnundan soluyor. Kocaeli’nin birçok bölgesinden sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlar, zammın geri alınmasını istiyor.

15 ŞUBAT Zeka Testi Merkezi’nin internet sitesi üzerinden yaptığı teste göre en zeki il Eskişehir olurken, yaşadığımız şehir Kocaeli, listenin 7’nci sırasında yer aldı.

17 ŞUBAT Sağlık sektörü tıkanma noktasında. Bir yandan bazı branşlarda yeterli doktor bulunamıyor, bir yandan hastalar randevu alabilmek için aylarca bekliyor, diğer yandan da ilaç sıkıntısına, bir de yüzde 37’lik zam eklendi.

23 ŞUBAT Kocaeli’de yeni tarifeyle 250 gramı 3 liradan satılan ekmeğin 200 gramı 3 lira olurken, 90 gramı 3 liradan satılan simidin 100 gramı da 4 lira yapıldı.

26 ŞUBAT19 Kasım 2016 tarihinde temeli atılan 40 kilometrelik yeni İzmit-Kandıra duble yolunun 7 kilometrelik kısmı dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı.

28 ŞUBATİYİ Parti’ye geçen AKP’li Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zekeriya Özak, Büyükşehir’in İnterteks Fuar Alanı ile ilgili aldığı yıkım kararını eleştirerek, kararın israf olduğunu ifade etti.

MART

2 MART DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önceki gün İzmit’te“Hayat pahalı, emek ucuz, bu böyle gitmez” başlıklı bildiridağıttı. Çerkezoğlu, iktidardan zamların geri alınmasını istedi.

4 MART Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrası kasap ve bakkallara borçlarını veresiye defterine yazdıran vatandaşlar, bu kez eczanelere ilaçları veresiye yazdırmaya başladı.

6 MART İzmit Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafında hazırlanan “Tarihi 100 LİSE” araştırmasında, Türkiye’nin 21’inci sırasında yer aldı.

7 MART Ukrayna’daki savaş ortamı, Türkiye’de yağ krizine neden oldu. Marketlerde hücum eden vatandaşlar, yağ stoklamaya başladı. Sıvı yağa yüzde 40 oranında zam geldi. Market reyonlarında yağ kalmadı.

9 MART Kadınlar bu yıl da günlerini buruk kutladı. Kadına şiddetin ardı arkası kesilmezken, kadın cinayetleri de ürkütücü boyutta. Son 20 yıldaçeşitli bahanelerle 7 bin 57 kadın, erkek cinayetinin kurbanı oldu.

11 MART Kocaeli’nin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, deprem konusunda özellikle İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük’e dikkat çekti.

19 MART Diyanet’in dünkü “Çanakkale Zaferi: Bir milletin yeniden dirilişi” konuluCuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e tek cümlede bile yer verilmedi.

22 MARTNisan ayının başında başlayacak Ramazana sayılı günler kala fırıncılar pide zammı için düğmeye bastı. Geçen yıl 370 gramı 4 liradan satılan pide, bu yıl 330 gramı 6 liradan satılacak.

24 MART Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 150 metrekarenin altındakikonutlar için KDV oranını yüzde 1’den yüzde 8’e çıkarmasına tepki gösterdi.

30 MART Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandıra’daki Buffa Manda Çiftliği’nde üretilen manda yoğurdunu da yedi. İlimizden bir belediye, özel siparişte bulunmuş.

NİSAN

1 NİSAN İzmit Erenler Mahallesi'nde eşi Hacı Perçem tarafından sırtından ekmek bıçağıyla bıçaklanan AyşePerçem, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuğuylabirlikte kaçan zanlı, Sakarya’da yakalandı.

7 NİSAN İzmit Fethiye Caddesi’ndeki Vakıf İş Hanı’nın yıkımı için Büyükşehir Belediyesi’nden karar çıktı. Yıkım Ramazan Bayramına kadar tamamlanacak.Yeni binanın 2023 yılının ilk aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.

8 NİSANFord Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretilen ilktam elektrikli ticari araç E-Transit, dün törenlebanttan indi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ı kutladı.

12 NİSAN Kocaeli’de faaliyet gösteren 6 adliye tarafından yayınlanan raporagöre toplamda 107 bin 497 dosya 2021 yılına devredildi, sadece2021 yılı içerisinde toplam 86 bin 629 yeni dosyanın açıldığı görüldü.

13 NİSANİŞKUR Kocaeli Şubesi kayıtlarınagöre geçen yıl işsiz sayısı 52 bin873 iken, bu yıl yüzde 24 oranındaartarak 65 bin 683 kişiye ulaştı.

14 NİSAN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen; Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Uğur Şahin veDr. Özlem Türeci’nin yanı sıra Körfezli fizik mühendisi canan Dağdeviren’in de balmumu heykelini yaptı.

16 NİSANİzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet,öz yeğenine para aktardı iftiralarında bahsi geçen isimleri ve yapılan işleri tek tek anlattı.AKP’li meclis üyelerini yalancılıkla ve iftira atmakla suçladı.

27 NİSANAKP’li Fikri Işık, kendisine FETÖ’cü diyen CHP’li Haydar Akar’a tazminat davası açtı. Yerelmahkeme Akar’ı 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Akar, kararı AYM’ye taşıdı. AYM,ifade özgürlüğünü hatırlatarak, Işık’ın Akar’a 13.500 lira tazminat ödemesine karar verdi.

29 NİSAN27 Haziran 2014 beri devam eden Tüysüzler Davası, dün de sonuçlanmadı. Kocaeli 2. ağır Ceza Mahkemesi, Tüysüz kardeşlerin evadreslerinin tespit edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

MAYIS

1 MAYISKocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde İzmit Anıtpark’ta bir araya gelen işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yürüyüş ve mitingle kutladı. Mitingde DİSK, KESK, TMMOB,TTB temsilcileri, “Biz tüm sömürülenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz” dedi.

10 MAYISİYİ Partili Ömer Furkan Dağ, AKP Gebze İlçe Teşkilatı’nın Türk bayrağını masadasofra bezi olarak kullanması hakkında suç duyurusunda bulundu. Gebze Cumhuriyet Savcılığı’nın, soruşturmaya gerek olmadığına karar verdiği öğrenildi

12 MAYISDerince Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Demirkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından ağır hakaretlerde bulundu.

15 MAYIS Sezona Süper Lig hayaliyle başlayan Kocaelispor,dün İstanbul temsilcisi Eyüpspor’a 2-1 yenilerek 2.Lig’e düştü. Kente bunu yaşatanlar utansın.

17 MAYIS Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2021’in ödül töreni KOTO Meclis Salonu’nda yapıldı. Törende ödül alanların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

23 MAYISAtatürk ve laik düzen düşmanı olarak tanınan Erdem Özveren’in 19 Mayıs tarihindeKocaeli Kitap Fuarı’nda söyleyişi yaptığı ortaya çıktı. Özveren’in söyleşi yapacağı Büyükşehir Belediyesi’nin isim listesinde ve fuar kitapçığında yer almaması dikkat çekti.

27 MAYIS Çayırova, Darıca ve İzmit esnafını ziyaret eden, vatandaşların sorunlarınıdinleyen İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e ilgi çok büyüktü. Akşener,ziyaretlerde bu harami düzeni hep birlikte yıkacaklarını söyledi.

29 MAYIS Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Yönetimi tarafından “Palandöken’den Kartepe’ye” sloganıyla Erzurum Tanıtım Festivali düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği festivalde 8 saat içinde 1 tondan fazla cağ kebabı pişirilerek konuklara dağıtıldı.

30 MAYISKocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Kiraların artmasının sebebi internet portallarında yapılan bireysel ilanlardır. Maalesef bugün bu sektör tekelleşmiş halde ve bunu yapan da sahibinden.com'dur" dedi.

31 MAYIS Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen olaydaTIR şoförü Turan Karslı, boşanma aşamasındaki karısını öldürüp, kızını yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

HAZİRAN

1 HAZİRAN Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu dün açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 84 firma yer aldı. Listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu.

2 HAZİRANYılbaşından beri A’dan Z’ye her şeye zam gelmeye devam ediyor. Bukez de konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30, elektriğe de yüzde 15 zam yapıldı. Dün yürürlüğe giren zamlar, yine sinirleri hoplattı.

4 HAZİRAN Derince Çınarlı Mahallesi’ndeki 7 dönümlük alanın orman sınırları dışına çıkarılması, kafalarda soru işareti bıraktı. Bu alanın imara açılacağı iddia ediliyor.

6 HAZİRANSP İl Başkanı Zafer Mutlu, “AKP iktidarı TÜİK ile enflasyona nekadar makyaj yapsa da, vatandaşlar çarşıda ve pazarda enflasyonun etkisini en acı şekilde hissediyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

7 HAZİRANCHP İl Gençlik Kolları, 12 ilçede 50 ekiple kapı kapı dolaşarak ilk kez oy kullanacak 83 bin gence CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektubunu ulaştırıyor.

9 HAZİRAN2021 yılında Kocaeli’de toplam 130 bin 152 abonenin ya elektriği ya da doğalgazı kesildi. Her aboneyi 4 kişilik aile ile çarptığımızda 520 bin 608 kişi ediyor. Bu da nüfusu 2 milyon olan Kocaeli’de, nüfusun 4’te 1’ini oluşturuyor.

10 HAZİRAN CHP’li meclis üyeleri, Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Derince Belediyesi Kültür MüdürüHüseyin Demirkan’ın meclis toplantısına katılmasına tepki gösterdi. Meclisi terk edenCHP’liler, salon çıkışında Demirkan’a hakaret edip, yüzüne tükürme eyleminde bulundu.

14 HAZİRANADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, Kocaeli Üniversitesi ilahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde onuncu Yıl Marşı’nı okuyan gençleri tebrik ederken, marşın okunmasından rahatsız olan Yeni Akit Gazetesi’ne de tepki gösterdi.

15 HAZİRANDünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritasına göre Türkiye’de 14.8 milyon, sanayi kenti Kocaeli’de ise 277 bin kişi yeterli beslenemiyor. Bu da nüfusun yüzde 13’ünü geçiyor.

18 HAZİRAN2021-2022 yılı eğitim dönemi değerlendirme raporunu yayınlayan Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu,“Dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar protokol köprüleriyle eğitimde cirit atmış” dedi.

21 HAZİRANKörfez Esentepe Mahallesi’nde iki akraba grubu arasında düğünde takılan takı nedeniyle çıkan silahlı kavgada eşinin elindeki silahtan çıkan mermilerle yaralanan Gülten Şencan yaşamını yitirdi.

23 HAZİRANORC Araştırma Şirketi’nin "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında Kocaeli’de AKP’nin ve MHP’nin oyları 2018 seçimlerine göre toplam yüzde 16.2 düştü. CHP ve İYİ Parti oyları ise yükselişte.

25 HAZİRAN Kocaeli’de 1 Temmuz’dan itibaren 200 gramı 3 liradan satılan ekmek 4 liradan, 100 gramı 4 lira olan simit 5 liradan satılacak.

30 HAZİRAN Vali Seddar Yavuz’un ‘İslam ideolojisi’ çıkışı üzerine suçduyurusunda bulunan ADD Kocaeli Şube Başkanı TaylanBingöl, Vali Yavuz’u AKP sözcüsü gibi davranmakla suçladı.

TEMMUZ

1 TEMMUZDünkü çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ticari ve sanayinin büyümesine paralel olarak İzmitKörfezi’ndeki limanların kapasitelerinin artırılacağını söyledi.

4 TEMMUZGebze’de yaptığı mitingde 35 bin kişiye seslenen DEVA PartisiGenel Başkanı Ali Babacan AKP iktidarına yüklenerek, bu hükümetin devam etmesi durumunda herkesin kaybedeceğini,Türkiye’yi düzlüğe DEVA Partisi’nin çıkaracağını söyledi.

5 TEMMUZKocaeli Fırıncılar Odası daha önce 200 gramı 2 TL’den satılan halk ekmeği fiyatını 3 TL yaptı. Kocaeli’de günlük 20-25 bin civarında halk ekmeğin satıldığı öğrenildi.

7 TEMMUZ Pandemi ile birlikte sağlık sektörünün sorunları gün yüzüne çıktı. Doktorlar yurt

dışına giderken, eczaneler şartların düzeltilmesini talep ederken, vatandaşlar dahastanelerden aylarca randevu alamıyor. Kısaca, sağlık sektörü krizde…

8 TEMMUZ İlimizdeki doktorlar ve avukatlar, Konya’da ve İstanbul’da öldürülen meslektaşları için dün ayrı ayrı basın açıklaması yaparak olayı kınadılar.Açıklamada can güvenliklerinin olmadıklarını belirten doktorlar ve avukatlar, artık bildiriler yazmak ve yaslar tutmaktan bıktıklarını söyledi.

9 TEMMUZŞekere ve una gelen peş peşe zamlardan sonra bir porsiyon cevizli baklavanın fiyatı 50 TL’ye çıkarken, bir dilim baklavanın fiyatı da 12.5 TL oldu. Bayramın vazgeçilmezi cevizli baklavanın kilosu da 230 TL’ye ulaştı.

15 TEMMUZKocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cüneyd Özkürkcügil, ICS (International ContinenceSociety) Developing World bilimsel komitesine seçilmenin gururunu yaşadı.

29 TEMMUZ Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni yapılan hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 39 bin metrekarelik yeni emniyet müdürlüğü binasının Kocaeli’ye 100 yıl hizmet edebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

AĞUSTOS

2 AĞUSTOS Muharrem ayının birinci gününde Ankara’da 3 ayrı cemevine yapılan saldırının ardından Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ve tüm Alevi STK’ları bir araya gelerek barışın safında yer alacaklarını, provokatör eylemlerden uzak duracaklarını açıkladı.

4 AĞUSTOS Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında, belediyeye ait tarlaların tarım amaçlı kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kadın çiftçilere teşvik amacıyla kira bedelinde yüzde 25 oranında indirim sağlanacağı da bildirildi.

7 AĞUSTOS Dün ilimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği 10. açılış Bayramı’nda Kocaeli halkına seslendi. Erdoğan, “Kocaeli’yi çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

15 AĞUSTOS Nüfusu 10 bini bulan Yukarı Hereke Mahallesi’nde başlayan göç akımı çok ciddi boyutlara ulaştı. Ekonomik kriz ve işsizlikten etkilenen yüzlerce gencin ABD ve Kanada’ya göç ettiği öğrenildi.

16 AĞUSTOS 2014 yılında işyerlerini kapatarak yüzlerce kişiyi mağdur eden Tüysüz kardeşlerin İstanbul Esenyurt’ta döviz bürosu açtıkları öğrenildi.

19 AĞUSTOS Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak sanayicilere ‘yeni sanayi alanları’ tahsis edilmesini istedi.

20 AĞUSTOSFOX TV’de dün yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te kadına dair sosyal belediyecilikanlayışıyla faaliyete geçirilen örnek projeleri milyonlarca izleyiciye anlattı.

22 AĞUSTOS İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, “Özel yurtlar çok zor bir dönemden geçiyor. Maalesef son 4-5 yılda 25 civarında öğrenci yurdu kapandı” dedi. Yurt ücretlerine bu yıl yüzde 70 zam yapıldı.

24 AĞUSTOS AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na MHP kökenli olduğu iddia edilen Nihat Erim Dizdaroğlu’nun atanması AKP’li gençler arasında tepkilere neden oldu. AKP’li gençler il binası önünde toplanarak atama kararını hatalı bulduklarını söylediler.

27 AĞUSTOS İzmit Belediyesi, Anıtpark-Bağçeşme arası için 1700 metrelik teleferik hattı projesi hazırladı. Başkan Hürriyet, “Diğer belediyelere, kurumlara verilen jet hızıyla onaylar, inşallah bize de verilir” dedi.

29 AĞUSTOS‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projesi kapsamında Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 111 stajyerinden 64’ü Körfez Ticaret Odası (KTO) üyesi işyerlerinde istihdam edildi.

31 AĞUSTOSORC Araştırma Şirketi’nin "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında AKP’nin ve MHP’nin oyları 2018 seçimlerinegöre toplam yüzde 19.4 düştü. CHP ve İYİ Parti oyları ise yükselişte.

EYLÜL

4 EYLÜLİzmit’ten Çanakkale’ye giden Özgür E. idaresindeki tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi öldü, ikisi ağır 54 kişi de yaralandı.

6 EYLÜLİlyas Şeker’den sonra Fikri Işık ve İbrahim Karaosmanoğlu’nun iki kadın milletvekiline küfrettiği iddia edilen Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret etmeleri, AKP’de büyük rahatsızlık yarattı

7 EYLÜLBir uyuşturucu bağımlısı tarafından evinin basıldığını söyleyen AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Bu olayla alakalı beni ne AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı ne il başkanımız ne de partimden kimse aradı” diyerek öfkesini dile getirdi.

12 EYLÜLOkullar bugün açılıyor. Okul masraflarında geçen yıla göre ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış oldu. Enflasyonun ezdiği aileler masrafların altından nasıl kalkacağını kara kara düşünüyor.

16 EYLÜLBüyükşehir Belediyesi, denizi doldurup 15 bin metrekarelik alan üzerine bir cami yapılmasını istiyor. CHP ve İYİ Parti, camiye karşı olmadıklarını, ama denizin doldurulup buraya cami yapılmasının doğru olmadığını söylediler.

19 EYLÜLCumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Kocaeli’ye ihtişamlı bir cami yapmasını söylemişti. Karaosmanoğlu, bunu yerine getiremedi. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erdoğan’ın bu cami talimatını yerine getirmek için düğmeye bastı.

24 EYLÜLİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından 5 yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer’in adı verilen spor tesisinin açılışını yaptı.

26 EYLÜLAylardır hem masraflarını karşılayamadıklarına hem de halkın ilaca erişemediğine dikkat çeken eczacılar, 16 Ekim’de Ankara’da miting yapma kararı aldı. 700 üyesi bulunan Kocaeli Eczacılar Odası da mitinge destek verecek.

28 EYLÜLTÜGVA Kocaeli Şubesi, Mevlana’nın “Ne olursan ol” şiirini, “gençliğe hitabe” diye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yurt binasının panosuna astı. CHP ve ADD duruma tepki gösterdi.

EKİM

5 EKİM Ekonomik kriz, işsizlik, geçim derdi, bireysel silahlanma şiddet olaylarını artırdı. Türkiye’de 2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. Kocaeli, 133 silah şiddet olayıyla 81 il arasında 8’inci sırada yer aldı.

6 EKİM İKM’nin daveti üzerine İzmit esnafını ziyaret eden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, üyelerine çağrıda bulunarak alışverişlerini İzmit esnafından yapmalarını istedi.

9 EKİMKocaeli Ticaret Odası (KOTO) seçiminde 25 komitenin tamamında seçimi kazanan mevcut başkan Necmi Bulut, tarihi bir başarı elde etti.

11 EKİMKocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşen seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanlığına ise Hasan Tahsin Tuğrul seçildi. Böylece her iki isim de 4. kez göreve seçilmiş oldu. Yönetim kurulunda üç değişiklik yapıldı.

13 EKİMDerince Yavuz Sultan (60 Evler) ve İbni Sina Mahalleleri muhtarları, üst geçit yerine iki mahalleyi birbirine bağlayacak araçların geçeceği köprü istiyordu. Ama Büyükşehir Belediyesi, araçların geçeceği köprü yapmak yerine, mevcut üst geçidi yenilemek için ihale yaptı.

21 EKİMİzmit Barlar Sokağı’nda bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bölgedeki eğlence mekanlarına şok baskın düzenlendi. 100 polisin görev aldığı baskında toplam 800 kişi sorgulandı.

22 EKİMİSU Genel Müdürlüğü, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında suyu en pahalı veren 22’inci, en ucuz veren 8’inci kurum. Kocaeli, Marmara Bölgesi’nde suyu en ucuz içen il durumunda.

23 EKİM1 Kasım’dan itibaren 200 gramı 4 TL’den satılan ekmeğin 210 gramı 5 TL’den satılacak, 5 TL’den satılan 100 gram simidin yeni fiyatı da 6 TL oldu.

KASIM

2 KASIM Bakanlık, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in şikayeti üzerine İzmit Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle AKP’li Muharrem Tutuş ve Hayrettin Ünlü ile MHP’li İlker Kazan hakkında müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

4 KASIM CHP Grup Başkanvekili Halis Koç, Çayırova Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden görüş alarak Reysaş Lojistik’e kesilen 40 milyon liralık ilave kaçak yapı cezasını kaldırdığını, belediyenin 40 milyon TL’lik zarara uğratıldığını iddia etti.

9 KASIM Yukarı Hereke halkı, dünkü ÇED toplantısında bölgelerine yapılması planlanan çöp depolama tesisini istemediklerini haykırarak, Büyükşehir Belediyesi’ne büyük tepki gösterdi.

12 KASIMSayıştay 2021 yılı Denetim Raporu’nun bulgu listesine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 kısımda hata yaptığı, bunları düzeltmesi gerektiği belirtildi.

20 KASIMCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun İzmit Tavşantepe Cemevi’ndeki cenaze namazına katılarak taziyeleri kabul etti.

21 KASIMTürkiye İstatistik Kurumu, illerin yerli nüfus oranlarını açıkladı. Sanayi ve işçi kenti Kocaeli’nin nüfusunun sadece yüzde 27,61’inin yerli olduğu tespit edildi. Kocaeli, İstanbul’dan sonra yerli nüfusu en az ikinci il oldu.

24 KASIMDüzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de hissedildi. 17 Ağustos depreminden sonra ilimizde ilk kez bu denli büyüklükte bir sarsıntı yaşandı.

27 KASIMBaroda düzenlenen yemin töreninde 15 stajyer avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe ilk adımını attı. 2022 yılında baroya katılan 273 avukatla birlikte, ilimizde avukat sayısı 26 2 18’e yükseldi.

30 KASIMVanlılar Derneği’nde dün bir araya gelen Yukarı Hereke Mahallesi sakinleri, çöp tesisi istemediklerini belirterek, tesisin yapılması durumunda bu kez AKP’ye oy vermeyeceklerini söylediler.

ARALIK

1 ARALIKEski savcı eşinin ‘rüşvete aracılık etmek’ten 2.5 yıla mahkum edilmesine isyan eden AKP Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, “Bu kararda adaletsizlik olduğu açık” dedi.

5 ARALIK Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, ilimizde özellikle antibiyotik ilaçlarda kıtlık yaşandığını ve hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

6 ARALIK Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocaeli ve Sakarya’da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu’nda ilimizde 93, Sakarya’da da 176 olmak üzere toplam 269 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

7 ARALIK İlimizdeki yerel gazetelere ve internet sitelerine emlak dolandırıcılığı hakkında vatandaşları uyarıcı röportajlar veren Okan O., emlak dolandırıcılığı suçundan tutuklanarak cezaevini gönderildi.

14 ARALIK Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çöp tesisini istemeyen Yukarı Hereke Mahallesi’ni ziyaret etti. Büyükakın’ın bölgeye yapacağı vaatler karşısında vatandaşların bir bölümünün çöp tesisinin yapılması konusunda ikna olduğu öğrenildi.

15 ARALIK Kocaeli Üniversitesi’nde dün yapılan devir teslim töreninde rektörlük koltuğuna Zafer Cantürk otururken, eski rektör Sadettin Hülagü ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

16 ARALIKİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret davası sebebiyle verilen cezanın ardından Türkiye'nin gündemi bir anda değişti. Kocaeli’nin 6’lı masa il başkanları, kararın siyasi olduğuna dikkat çekerek, İmamoğlu’na tam destek verdi.

19 ARALIKİzmit’teki panelde konuşan Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, “Kocaeli’de asbest envanter raporu alınmadı. Her biriniz şu anda Allah’a emanetsiniz, umarım solumamışsınızdır” dedi.

20 ARALIKCHP Kocaeli’nin milletvekili belirlemede ön seçim istemesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı,“Kocaeli örgütünün bu talebi haktır. Fakat ortada bir ittifak süreci var. Genel merkezimiz koşullara göre bir karar verecektir” dedi.

22 ARALIK TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın “Hayat Bir Nefes Derinden” başlıklı raporuna göre, Kocaeli’de hava kirliliği metreküpte 31,10 mikrogramlık azot dioksit oranı ile tehlikeli boyutta. Kritik limit 10 mikrogram olarak kabul ediliyor.

24 ARALIK Körfez’de bir halı mağazasının ücretsiz halı dağıttığı açılışta izdiham yaşandı. Havada uçuşan halıları tutmak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi.

27 ARALIK CHP Genel Merkezi, örgütlere genelge göndererek milletvekili adayı olmak isteyenlerin 26 Aralık’a kadar istifa etmelerini istemişti. Süre dün doldu. CHP Kocaeli’de il genelinde 18 yönetici istifasını verdi.

28 ARALIK İzmit’te işe gitmek üzere evinden çıktığı öğrenilen icra memuru Bünyamin Alyakut (54), İstanbullu avukat Teoman E. tarafından 2 bacağından vuruldu