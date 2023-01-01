Ağa: “Sahadan çekilenler için sert önlemler alacağız”

‘’EVİME ZAMAN AYIRAMIYORUM, AMA BU BENİM TERCİHİM’’

Kentimizde spor konusunda 3 farklı görevde bulanan Mithat Ağa “Amatör Kümede birkaç maça çıkıp ligden çekilen kulüplere sitemlerimi iletiyorum. Bu kulüplerimiz izin mecburen için sert önemler alacağız. Bu arada sağlıkçı konusunda gerekli açıklamalar yapıldı. Ev sahipleri sağlıkçı bulundurmak zorunda. Kural bu şekilde. Transfer yapıyorsan, sağlıkçı da bulundurabilirsin. Bu önemli konunun atlanmaması gerek. Ben de evime zaman ayıramıyorum, ama bu benim tercihim, şikayet etmem. Bu işi severek yapıyorum. Sadece kulüplerimizden daha anlayışlı olmalarını bekliyorum. Yeni yılın sakatsız belasız, sakatlıksız mutluluklar içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.