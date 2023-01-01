Ağa: “Sahadan çekilenler için sert önlemler alacağız”

‘’EVİME ZAMAN AYIRAMIYORUM, AMA BU BENİM TERCİHİM’’
Kentimizde spor konusunda 3 farklı görevde bulanan Mithat Ağa “Amatör Kümede birkaç maça çıkıp ligden çekilen kulüplere sitemlerimi iletiyorum. Bu kulüplerimiz izin mecburen için sert önemler alacağız. Bu arada sağlıkçı konusunda gerekli açıklamalar yapıldı. Ev sahipleri sağlıkçı bulundurmak zorunda. Kural bu şekilde. Transfer yapıyorsan, sağlıkçı da bulundurabilirsin. Bu önemli konunun atlanmaması gerek. Ben de evime zaman ayıramıyorum, ama bu benim tercihim, şikayet etmem. Bu işi severek yapıyorum. Sadece kulüplerimizden daha anlayışlı olmalarını bekliyorum. Yeni yılın sakatsız belasız, sakatlıksız mutluluklar içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.