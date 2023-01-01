01 Oca 2023 - 15:52- Spor G: 01 Oca 2023 - 15:55

Cem Sinan Vergül: “Gölcükspor ile görüştüm”

Geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Uzuner ile yollarını ayıran BAL temsilcisi Gölcükspor’un, kentimizin önemli futbol insanlarından, Kocaelispor’un eski kaptanı antrenör Cem Sinan Vergül ile görüştüğü öğrenildi.

Cem Sinan Vergül: “Gölcükspor ile görüştüm” mask

Bağçeşme Futbol Akademisi’nde görev yapan Cem Sinan ve Haydar Koç, Gölcükspor’un radarına girdi. Konu hakkında görüşen taraflar henüz bir sonuca ulaşamadı. Cem senan Vergül de “Evet benimle görüşüldü ama, bir netice almadık” dedi.   
# Futbol

01 Oca 2023 - 15:52 - Spor

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