Cem Sinan Vergül: “Gölcükspor ile görüştüm”

Bağçeşme Futbol Akademisi’nde görev yapan Cem Sinan ve Haydar Koç, Gölcükspor’un radarına girdi. Konu hakkında görüşen taraflar henüz bir sonuca ulaşamadı. Cem senan Vergül de “Evet benimle görüşüldü ama, bir netice almadık” dedi.