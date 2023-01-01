01 Oca 2023 - 16:00- Spor G: 01 Oca 2023 - 16:07

Rakiplerden haberler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devre sona erdi. Grupta mücadele eden çoğu takım ikinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yapmaya başladı. İşte Kocaelspor’un aynı grupta mücadele ettiği rakiplerinden haberler

Ömer Lütfi Çelik
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İSKENDERUNSPOR 2 OYUNCU İLE ANLAŞTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ki önemli rakiplerimizden olan İskenderunspor geçtiğimiz hafta hoca değişikliğine giderek deneyimli teknik ada Nedim Yiğit ile anlaşma sağladı. Nedim hocanın istekleri üzerine kadro takviyesi yapan İskenderunspor, daha önce Kayserispor, Balıkesirspor, Menemenspor ve Ankaraspor formaları giyen savunma oyuncusu Oğuzhan Çapar ile 1.5 yıllık, Bodrumspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Bahadır Erol’la ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

BUCASPOR 1928 HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Ligin ikinci devresi öncesinde Antalya’da kampa giren Bucaspor, ilk hazırlık maçını Ankaraspor karşısında yaptı. Lig’de temsilcimiz Kocaelispor ile liderlik mücadelesi veren İzmir ekibi, Ankaraspor’u 3-1’lik skor ile geçti.

1461 TRABZON, FURKAN TAŞ İLE ANLAŞTI

Kırmızı gruptaki dişli rakiplerimizden olan 1461 Trabzon FK, 25 yaşındaki yetenekli kaleci Furkan Taş ile anlaşmaya vardı. 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Taş, daha önce formasını giydiği 1461 Trabzon FK Takımı’na geri dönmüş oldu.  Yetenekli kaleci: ‘’ Yeniden 1461 Trabzon FK’ya döndüğüm için mutluyum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

VANSPOR FK, ANTALYA’DA GÜÇLENİYOR

Aynı grupta mücadele ettiğimiz Vanspor FK, ligin ikinci devresi öncesinde Antalya’da kampa girdi. İkinci devrede daha tutarlı bir profil sergilemek isteyen ekip, günde iki antrenman gerçekleştirerek güçleniyor. Sabah güç ve kondisyon antrenmanı gerçekleştiren Van ekibi, akşam teknik ve taktik çalışmalarına ağırlık veriyor.

KARACABEY, MEHMET AK İLE ANLAŞTI

Teknik direktörlük kariyerine Karacabey Belediyespor ile başlayan tecrübeli teknik adam Mehmet Ak yuvasına geri döndü. Play – off potasında yer alan takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Ak: ‘’Teknik ekibimle beraber ligin ikinci yarısında keyif veren bir takım izletmek için çalışacağız’’ dedi.

ANKARA DEMİR, METİN EROL’U KADROSUNA KATTI

Ligin ilk devresinin kapanış maçında kendi sahamızda 4-2 mağlup olduğumuz Ankara Demirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Metin Erol ile anlaşan Ankara temsilcisi, hazırlıklarına Antalya’da ki devre öncesi kampı ile devam ediyor.

7 FUTBOLCU ZONGULDAK KÖMÜRSPOR’DAN AYRILDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden rakibimiz Zonguldak Kömürspor’da adeta yaprak dökümü gerçekleşti. Zonguldak ekibinden toplamda 7 futbolcu ayrıldı. Oğuzhan Yazıcı, Emin Altunay, Ertuğrul Şenlikoğlu , Ömer Talha Nergiz,  Ömer Kavurkacı, Berkay Akgül ve Eyüp Akcan takımdan ayrılan isimler oldu.

KIRKLARELİSPOR HAZIRLIK MAÇINI KAYBETTİ

Kırmızı grubun güçlü ekiplerinden olan Kırklarelispor, hazırlık maçında Bayrampaşaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Bayrampaşaspor 2-1’lik skor ile kazandı. Bayrampaşa’nın gollerini Tolga Kalender ve Barış Güven kaydetti.

SEZER ÖZMEN VE AZAD FİLİZ FETHİYESPOR’DA

İkinci devre öncesinde Antalya’da kampa girecek olan Fethiyespor’da transfer hareketlendi. 2 deneyimli oyuncu ile anlaşan Muğla ekibi, Sezer Özmen ve Azad Filiz’i kadrosuna kattı. Yeni sezonda galibiyetlerine yenilerini eklemek isteyen Fethiyespor’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFERLER

İSKENDERUNSPOR:  Oğuzhan Çapar ve Bahadır Erol, İskenderunspor ile anlaştı.

BUCASPOR: Bucaspor 1928, hazırlık maçında Ankaraspor’u 3-1 mağlup etti.

FURKAN TAŞ: 1461 Trabzon, kaleci Furkan Taş ile anlaştı.

VANSPOR:  Vanspor FK, Antalya’da kampa girdi.

MEHMET AK:  Karacabey Belediyespor, teknik adam Mehmet Ak ile anlaştı.

METİN EROL: Ankara Demirspor, kaleci Metin Erol’u renklerine bağladı.

KÖMÜRSPOR: Toplamda 7 oyuncu Zonguldak Kömürspor ile yollarını ayırdı.

SEZER ÖZMEN: Sezer Özmen ve Azad Filiz, Fethiyespor ile sözleşme imzaladı.

# Ankara, Kocaelispor, takım

01 Oca 2023 - 16:00 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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