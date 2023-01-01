Kocaelispor'un hazırlık maçları netleşiyor

Antalya’da 2.yarı hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirveye ortak olan temsilcimiz Kocaelispor’da hazırlık maçları netleşiyor. Yarın ilk hazırlık maçı 3.Lig takımı Kartal Bulvarspor ile 15.00’te oynanacak. Kamp süresince 3 hazırlık maçı planlayan takımımız, perşembe günü 2 maç üst üste yapacak.

ISPARTA VE AFYON İLE ART ARDA İKİ MAÇ

Kocaelispor, 5 Ocak’ta 3.Lig takımı Isparta 32 Spor ve 2.Lig takımı Afyonspor ile iki takım halinde üst üste iki maç oynayacak. Yeşil Siyahlılar son hazırlık karılaşmasını yine Antalya’da 7 Ocak’ta, 1.lig takımları Göztepe veya Boluspor ile oynayacak.