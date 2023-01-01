Kocaelispor'un hazırlık maçları netleşiyor

Antalya’da 2.yarı hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirveye ortak olan temsilcimiz Kocaelispor’da hazırlık maçları netleşiyor. Yarın ilk hazırlık maçı 3.Lig takımı Kartal Bulvarspor ile 15.00’te oynanacak. Kamp süresince 3 hazırlık maçı planlayan takımımız, perşembe günü 2 maç üst üste yapacak.
ISPARTA VE AFYON İLE ART ARDA İKİ MAÇ
Kocaelispor, 5 Ocak’ta 3.Lig takımı Isparta 32 Spor ve 2.Lig takımı Afyonspor ile iki takım halinde üst üste iki maç oynayacak. Yeşil Siyahlılar son hazırlık karılaşmasını yine Antalya’da 7 Ocak’ta, 1.lig takımları Göztepe veya Boluspor ile oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.