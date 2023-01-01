Paramız var ama golcü bulamıyoruz

TÜRKİYE’NİN EN İYİ FORVET HATTI BİZDE AMA

Teknik heyet “Türkiye’nin en iyi forveti bizde, buna rağmen fırsat bulup, katkı sağlayalım istiyoruz, ama Avrupa’da bile Türk kökenli golcü bulamıyoruz” diyerek çaresizliği dile getirdi. Statü gereği 2.Lig’de yabancı futbolcu oynatılamadığı için rota gurbetçilere dönerken, Hollanda, Almanya, İsviçreli menajerlerle sıkı temas kuruldu. Ancak istenen golcüye ulaşılamadı. Bugün veya yarın 1-2’i transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

YÖNETİM KURULU ANTALYA’DA ÜS KURDU

Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu da kampta adeta üs kurdu. Başkan Koyun günde 30-40 telefon görüşmesi yaparken bunalmış durumda bulunuyor. Koyun, gelişi-güzel transfer yapmaktan yana değil. 1.Lig ve Süper Lig’den iyi bir stoper ve 6 numarayı radarına alan başkan Koyun ve yönetim kurulu, teknik patron Fırat Gül’ün raporu doğrultusunda hareket ediyor. Birkaç güne kadar nokta transferlerin tamamlanması bekleniyor.