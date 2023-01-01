Vahit Eryılmaz’a önemli görev

Murat Nuri Demirbaş’ın yeni İl Başkanı olarak atanmasından sonra yeniden yapılanmaya gidildi ve yönetime tecrübeli siyasetçi de davet edildi. İl yönetiminde görev almayı kabul eden Vahit Eryılmaz’a Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Bu görevlendirme ile geçen dönem seçimlerde meclis üyeliğine aday olmayan V ahit Eryılmaz, ara verdiği siyasete fiili olarak tekrar başlamış oldu.



