Vahit Eryılmaz’a önemli görev

Murat Nuri Demirbaş’ın yeni İl Başkanı olarak atanmasından sonra yeniden yapılanmaya gidildi ve yönetime tecrübeli siyasetçi de davet edildi. İl yönetiminde görev almayı kabul eden Vahit Eryılmaz’a Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Bu görevlendirme ile geçen dönem seçimlerde meclis üyeliğine aday olmayan V ahit Eryılmaz, ara verdiği siyasete fiili olarak tekrar başlamış oldu.
Murat Nuri Demirbaş’ın yeni İl Başkanı olarak atanmasından sonra yeniden yapılanmaya gidildi ve yönetime tecrübeli siyasetçi de davet edildi. İl yönetiminde görev almayı kabul eden Vahit Eryılmaz’a Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Bu görevlendirme ile geçen dönem seçimlerde meclis üyeliğine aday olmayan V ahit Eryılmaz, ara verdiği siyasete fiili olarak tekrar başlamış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.