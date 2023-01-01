İnternetten yedek parça dolandırıcısı yakalandı 

Alınan bilgiye göre internet üzerinden piyasa fiyatlarının altından yedek parça satışı üzerinden dolandıran T.Ç. isimli şahıs siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Telefon üzerinden vatandaşlarla görüşen şahıs buradan sahte fatura bile düzenliyordu. Hakkında 14 ayrı aranma kaydı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.