01 Oca 2023 - 22:12- Asayiş G: 01 Oca 2023 - 22:16

İnternetten yedek parça dolandırıcısı yakalandı 

İnternete yüklediği yedek parçaları telefon üzerinden sahte fatura ile satan şahıs yakalandı. Hakkında 14 ayrı aranma kaydı bulunan şahıs tutuklandı 

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İnternetten yedek parça dolandırıcısı yakalandı  mask

Alınan bilgiye göre internet üzerinden piyasa fiyatlarının altından yedek parça satışı üzerinden dolandıran T.Ç. isimli şahıs siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Telefon üzerinden vatandaşlarla görüşen şahıs buradan sahte fatura bile düzenliyordu. Hakkında 14 ayrı aranma kaydı bulunan şahıs polis ekipleri tarafından Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# polis

01 Oca 2023 - 22:12 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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