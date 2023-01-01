Cevdet Nail Sancaklı 58 yaşında

Futbol oynadığı dönemde çabuk sürekli ve golcü bir oyuncu olduğu için oynattığı takımları da bu özelliğini yansıtmıştır.... Futbol bilgisi ve antrenman bilgisi olarak donanımlı biridir.. Çalıştırdığı takımlar niğdespor osmaniyespor turhalspor amasyaspor Orhangazi Spor bal ligi ve 3 liglerde görev almış tecrübeli teknik adam en son 3 sezondur Gölcükspor U19 takımında görev almaktadır