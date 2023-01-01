Trafoya çarparak devrildi: 2 Yaralı

Video için play'e tıklayın

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyreden Zeynep U. idaresindeki 41 AKS 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak devrildi.

Kazada sürücü ve oğlu Mehmet Emin U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuğu, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.