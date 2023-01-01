Trafoya çarparak devrildi: 2 Yaralı

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyreden Zeynep U. idaresindeki 41 AKS 272 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve oğlu Mehmet Emin U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı anne ve çocuğu, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.