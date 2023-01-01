İyi Partili Atar: Hakkımı helal etmiyorum

Atar belgeleriyle açıkladı: Üyeliğim ‘Kendilerine muhalif olduğum gerekçesi’ ile kabul edilmemiştir

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Adayı Murat Atar, bazı il ve ilçe yöneticilerinin “Partiye üye değilmiş” söylemlerine karşı neden istifa etmek zorunda kaldığını ve üyeliğinin neden tekrar kabul edilmediğini açıkladı. Atar “Ben Devletime hizmet etmek için siyasi parti üyeliğinden ayrıldım. Daha sonra 2020’de yaptığım üyelik başvurum “kendilerine muhalif olduğum gerekçesi” ile kabul edilmemiştir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 15 Ocak’ta yapılacak olan İYİ Parti Kocaeli il kongresi için adaylığını açıklayan İYİ Parti Kocaeli kurucu il başkan yardımcısı ve İYİ Parti Kocaeli il başkan adayı Murat Atar, adaylığını açıklamasının ardından parti içinde bazı il ve ilçe yöneticilerinin “Partiye üye değilmiş” söylemlerine karşı neden istifa etmek zorunda kaldığını ve üyeliğinin neden tekrar kabul edilmediğini açıkladı.

Atar açıklamasında “2019 yılı Kasım ayında ülkemizin başarılı savunma sanayi kurumlarından birinin üst düzey yöneticileri beni uluslararası bir proje için yönetici olarak hizmet etmeye davet ettiler. Bu görevin gereklerini yerine getirmek için bazı parti büyüklerimi de bilgilendirerek siyasi parti üyeliğinden istifa ettim. Daha sonra 2020’de yaptığım üyelik başvurum “kendilerine muhalif olduğum gerekçesi” ile kabul edilmemiştir. Ne reddedilen ne de onaylanan üyeliğim için o günden bugüne bana hiçbir yazılı veya sözlü bir bildirim yapılmamıştır ” dedi

İŞTE ATAR’IN O AÇIKLAMASI:

Saygıdeğer İyi Parti Ailem ve Değerli Kocaeli’ler

BEN DEVLETİME HİZMET ETMEK İÇİN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNDEN AYRILDIM…

Geçtiğimiz Perşembe günü sizlere ve kamuoyuna ilan etmiş olduğum il başkanı adaylığımın hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada duyurulması sonrasında partimizin mevcut il yöneticilerinin bazıları hakkımda kara propagandaya başlamışlardır. Medya kuruluşlarını, il-ilçe yöneticilerini ve il delegelerini arayarak “partinin üyesi olmadığımı ve başkan adayı olamayacağımı” ve “çoklu adaylı kongrelere genel başkanın gelmek istemediğini, ben aday çıktığım için gelmeyeceğini” hatta benim başvurumu genel merkeze bildirmeyip sümen altı edeceklerini söylemektedirler.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDUM

Ben Murat Atar olarak 2017 yılında partimizin kuruluşunda il kurucu üyesi olarak bulundum. Kurucu heyetin en genç üyelerinden biri olarak kurucu il başkanımız Sayın Dr. Serdar Kaman’ın yanında hem Ankara’da hem de ilimizde kuruluş işlemlerini ve tüm hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdim. Kurulan ilk ve seçilen ilk il yönetimlerinde basın yayın ve propaganda’dan sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yerine getirdim. 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldum.

BAZI PARTİ BÜYÜKLERİMİ DE BİLGİLENDİREREK…

2019 yılı Kasım ayında ülkemizin başarılı savunma sanayi kurumlarından birinin üst düzey yöneticileri beni uluslararası bir proje için yönetici olarak hizmet etmeye davet ettiler. Bu görevin gereklerini yerine getirmek için bazı parti büyüklerimi de bilgilendirerek siyasi parti üyeliğinden istifa ettim. Lakin ülkemiz iktidarının malum uygulamalarına takılan siyasi kimliğim sebebi ile bu göreve başlamamı önce erteleyip sonra son verdiler.

“KENDİLERİNE MUHALİF OLDUĞUM GEREKÇESİ” İLE KABUL EDİLMEMİŞTİR

2020 yılı Temmuz ayında yeniden üye olmak üzere Gölcük İlçe Başkanlığı’na başvuruda bulundum. Ekte Gölcük İlçe Teşkilatı’nın üyeliğimin kabulü için il teşkilatına yazmış olduğu yazıyı görebilirsiniz. Bu yazıda benimle birlikte üyeliğinin onayı istenen iki üyemizin onayı il teşkilatı tarafından yapılmıştır. Ama benim üyeliğim “kendilerine muhalif olduğum gerekçesi” ile kabul edilmemiştir.

HİÇBİR YAZILI VEYA SÖZLÜ BİR BİLDİRİM YAPILMAMIŞTIR

İyi Parti tüzüğü gereği istifa edip geri dönen üyelerin kabulü il yönetimi tarafından yapılmaktadır. Eğer üyelik başvurusu kabul edilmez ise başvuru sahibine 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. O günden bugüne bana hiçbir yazılı veya sözlü bir bildirim yapılmamıştır.

MEVCUT İL BAŞKANIMIZ “BEN OLDUĞUM SÜRECE BU ÜYELİK ONAYLANMAYACAKTIR” DEDİ

Bu durum üzerine 2022 yılı Mayıs ayında onaylanmayan ve reddedilmeyen 2 yıldır askıda bekletilen üyeliğimin kabulü için Genel Merkezimize ve Teşkilat Koordinatörlüğü’ne ekte bulunan dilekçe ile başvuruda bulundum. Bu başvurum üzerine il teşkilatımız bu konuda bilgilendirilmiş ve tüzüğün gereğinin yerine getirilmesi istenmiştir. Lakin mevcut il başkanımız kişisel iradesini kullanarak ve il yönetim kurulunda bu konuda yaptığı sözlü açıklamalardan da bilindiği üzere “ben olduğum sürece bu üyelik onaylanmayacaktır” diyerek üyeliğimin onayını bekletmektedir.

PARTİ SİSTEMİNDE ÜYE OLDUĞUMU BİLDİRMEKTEDİR

Bu sorunumu çözebilmek adına partimiz internet sayfasından da üyelik başvurusunda bulunmayı denedim. Bu denemelerde sistem benim kimlik numaram ile bir kaydın bulunduğunu ve parti sisteminde üye olduğumu bildirmektedir.

BU ÇOCUKÇA MAZERETİ ÜYE VE DELEGELERİMİZ DİKKATE ALMIYOR

Aday sayısı konusunda da belirtmek isterim ki şu an İzmir’de 5 Ankara’da 4 il başkanı adayı var. Bu durumda genel başkan bu illerin kongrelerine gitmeyecek mi? Bu çocukça mazereti üye ve delegelerimiz dikkate almıyor ve bana desteklerini bildiriyorlar.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Vatan millet edebiyatında kimseye fırsat bırakmayan, milliyetçiliği kendi tekellerinde olduğu propagandasından geri kalmayan bu arkadaşlar uluslararası alanda bir savunma projesinde Büyük Türk Devleti’ne hizmet etmek için fedakarlık eden benim için hakaretamiz ifadeler ve aşağılayıcı sözler söylemekten imtina etmiyorlar. Bunları önce Allah’a sonra sizlerin yüce vicdanınıza şikayet ediyorum. Bu arkadaşlara bana yaptıkları bu haksızlık ve hukuksuzluk için hakkımı helal etmiyorum.Sevgi ve saygılarımla kamuoyuna duyurulur.YETER SÖZ MİLLETİNDİR…"