02 Oca 2023 - 09:27- Gündem G: 02 Oca 2023 - 11:01

Bana bağırdı rencide etti

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan Vatandaş, "Kalabalığın içinde inmezsen hareket etmeyeceğim dedi. Kime şikayet ediyorsan et dedi. Bu araç şoföründen şikayetçiyim.

Emre Sadık
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Bana bağırdı rencide etti mask
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Konuyla ilgili bilgi veren Burhan Dağ, "01.01.2023 tarihinde saat 16.25 sıralarında Gebze Atatürk ilkokulu durağından hat 510 numaralı 41 BR 340 plakalı araca bindim. Darıca yönüne gidecektim. Engelli refakatçi kartımı okuttum. Şoför herkesin içinde bana bağırdı rencide etti. Yanımda niye refakatçi yok diye beni zorla araçtan indirdi. Yüzde 90 görme engelliyim yine az bir görme var Birde kalabalığın içinde inmezsen hareket etmeyeceğim dedi. Kime şikayet ediyorsan et dedi. Bu araç şoföründe şikayetçiyim. " ifadelerini kullandı.
# Darıca, Araç, Atatürk

02 Oca 2023 - 09:27 - Gündem

Muhabir  Emre Sadık

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Asg - ne yapmalıydı yanında hasta yokken o kartı mı basman gerekiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 10:21
02

Kanalan Fruk - Yazık insanların haklarını kullanmalarına bile izin yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 10:10
01

Ak Partili Darıcalı - Burası Gebze akıllı olun her türlü flim var İzmit kimmiş karpuzunu keserler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ocak 09:42
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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