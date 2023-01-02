Konuyla ilgili bilgi veren Burhan Dağ, "01.01.2023 tarihinde saat 16.25 sıralarında Gebze Atatürk ilkokulu durağından hat 510 numaralı 41 BR 340 plakalı araca bindim. Darıca yönüne gidecektim. Engelli refakatçi kartımı okuttum. Şoför herkesin içinde bana bağırdı rencide etti. Yanımda niye refakatçi yok diye beni zorla araçtan indirdi. Yüzde 90 görme engelliyim yine az bir görme var Birde kalabalığın içinde inmezsen hareket etmeyeceğim dedi. Kime şikayet ediyorsan et dedi. Bu araç şoföründe şikayetçiyim. " ifadelerini kullandı.