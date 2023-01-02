02 Oca 2023 - 09:38- Gündem G: 02 Oca 2023 - 09:43

Kocaeli'deki STK'lardan örnek birliktelik

Sarıkamış Harekatı’nın 108 inci yılı etkinlikleri kapsamında “Sarıkamış Şehitlerini Anma” etkinliği için Kocaeli’de bulunan STK’lar bir araya gelerek 22 Aralık 2022-16 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan bir çok program hazırladı.
Kocaeli'deki STK'lardan örnek birliktelik mask
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Sarıkamış Harekatının 108. Yılında “Tüm STK’lar Tek Yürek Olacak”
Kocaeli’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları Sarıkamış Harekatının 108. Yılında ortak bir program yaparak Şehitlerimizi hep birlikte anacaklar.
Toyşad Genel Başkanı Gökalp Şentürk’ün daveti ve “KEDFE” Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyon başkanı Tekin Dursun’un ev sahipliğinde bir araya gelen Elliye yakın STK’nın bir araya geldiği toplantıda, anma etkinliklerin organizasyonunu yapmak üzere bir komisyon kuruldu ve bu komisyonun sürdürdüğü çalışmalar ile anma etkinliği için bir dizi program hazırlandı.

Özellikle geleceğimizi inşa edecek gençlere Sarıkamış ruhunun işlenmesi ve bu şuurun genç nesillere verilmesi amacıyla düzenlenen programlar;
22 Aralık 2022 tarihinde Sarıkamış Derneğinizin Şehitleri Anma Programına destek vererek katkı sağlayarak başlamış ve
1 Ocak 2023 yani bu gün Kocaeli Karslılar Derneğinin organizasyonu ile İlim Tepe Mesire Alanından Körfez Şehitliği’ne yürüyüş ile devam etmiştir.
Ayrıca;
2 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulunda,
3 Ocak 2023 Salı günü Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulunda,
4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Gebze Belediyesi Kültür Merkezinde,
5 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde ve
6 Ocak 2023 tarihinde Başiskele Şehit Emrah Sapa Ortaokulunda Sarıkamış Destanına özgü şiir, deyiş ve ağıtlarıyla ön plana çıkan ozan, şair, gazeteci ve yazarlar sahne alacaklarak, Sarıkamış ruhunu gençlere aktaracak.

Anma etkinlikleri kapsamında 5 Ocak 2023 Perşembe 11. 00-17.00 saatleri arasında Dilovası Belediyesi önünde Kızılay Kocaeli il temsilciliğince “Kan Ver Hayat Ol” sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek,
Anma Programlarının finali ise 16 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14.30’da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından “Sarıkamış Harekatı 1914-1915” konulu söyleşi ardından “Beyaz Hüzün Sarıkamş” adlı tiyatro gösterisi sahne alacaktır.
Sarıkamış Şehitleri Anma etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen STK’ların yaptığı çalışmanın büyük bir öneminin olduğundan hareketle anma etkinliklerine öncülük eden anma komisyonu;
Programlara katkı sunan, sahne alan ozan, şair, konuşmacı, araştırmacı yazar ile sahne alan tüm katılımcı ve paydaşlarımıza, vakıf, dernek ve federasyon başkanlarımıza, salon tahsisleri için Kocaeli Büyükşehir Beleyesine, Gebze ve Dilovası Belediyelerine, okul programlarımızın onay sürecinde bizleri destekleyen Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şükranlarımızı sunarız diyerek,
Planlanan halka açık etkinliklere tüm halkımızı davet ederek bundan sonra planlanacak tüm etkinliklerin birlik ve beraberlik içerisinde yapılmasının önemine vurgu yaptı.
# genç, eğitim, Okul, Dilovası, Başiskele

02 Oca 2023 - 09:38 - Gündem

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