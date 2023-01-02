02 Oca 2023 - 09:48- Yaşam G: 02 Oca 2023 - 09:54

Çocukluk hayali için gece gündüz çalışıyor

Eskişehir’de yaşayan 30 yaşındaki Güvenç Sayan, iki ay önce satın aldığı halk otobüsünü hayalindeki karavana dönüştürmek için kolları sıvadı.
Çocukluk hayali için gece gündüz çalışıyor mask
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Eskişehir’de nakliyat ve ikinci el eşya işiyle uğraşan Güvenç Sayan, hayallerini gerçekleştirmek için işini bıraktı. Çocukluğundan beri hayali olan karavanı kendi yapmaya karar veren Sayan, Kocaeli Gebze’den eski bir halk otobüsü alarak işe koyuldu. Genç gezgin, iki ay önce satın aldığı halk otobüsünü karavana dönüştürmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Kaynaktan sökmeye kadar tüm işleri kendi yapan Sayan, yaptıklarını aşama aşama sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra önce Türkiye daha sonra Dünya turuna çıkmayı planlayan Sayan, hayallerinin peşinden gidiyor.

“Çok öncesinden beri aklımda böyle bir şey vardı”
Daha önce hiç yapım işleriyle uğraşmadığını söyleyen Sayan, bu proje sayesinde her şeyi öğrendiğini belirtti. Hayallerini gerçekleştirmek için gün saydığını anlatan Sayan, “Normalde nakliye ve ikinci el eşya işiyle uğraşıyorum. Ama gördüğünüz gibi artık hayalimi gerçekleştirmek için kendi karavanımı yapıyorum. Çok öncesinden beri aklımda böyle bir şey vardı. ‘Karavan yapıyım, onunla önce Türkiye’yi geziyim sonra Dünya turu yapıyım’ diye çok düşünüyordum. Çadırla kamp yaptığım zamanlarda da ufak tefek sıkıntılar yaşamaya başlamıştım. ‘Çadırı buradan kaldır’ diyenler oluyordu, ama karavan yaptığım zaman böyle sıkıntılar yaşamayacağımı düşündüğüm için geçiş yaptım. Otobüsü Gebze’den aldım ve Eskişehir’e getirdim. İşe sökme ile başladım. Camlarını, bütün koltuklarını söktüm. Önceden halk otobüsü olarak kullanılıyordu. Ben daha önce karavanla ilgili hiçbir şey yapmadım, daha doğrusu arabayla ilgili de hiçbir şey yapmadım. Bu işe girdiğim anda öğrenmeye başladım. Kaynak, sökme, ısı yalıtımı gibi işleri yaparken öğrendim” dedi.

“Hayalleri olan insanlar hiç beklemesin”
Karavan yapını yaklaşık 4 ay sonra bitirmeyi planlayan Sayan, proje bittikten sonra Türkiye turu yapmak istiyor. İnsanlara hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyen Sayan, “Eğer proje önümüzdeki Nisan ayında bitmiş olursa, Çanakkale’den başlayıp Karadeniz Bölgesi’ni sınırdan gezmeyi düşünüyorum. Artvin’e Hopa’ya kadar gitmeyi düşünüyorum, ne kadar sürer bilmiyorum, ama öyle bir gezi planım var. Ben bütün insanların bunu nasıl yapabileceğini öğrensin istediğim için yaptığım tüm aşamaları en ince ayrıntısına kadar kendi kişisel sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum. Herkese yardımcı olmak adına oradan paylaşım yapıyorum. Hayalleri olan insanlar hiç beklemesin, çünkü hayatta geçen zaman hiçbir zaman geri gelmiyor. Bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok, o yüzden ne hayalin varsa şu an yapman lazım” ifadelerini kullandı.

# genç, türkiye, karar

02 Oca 2023 - 09:48 - Yaşam

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