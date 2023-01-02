Kocaeli’de yaz tatilinin tadını çıkaracağınız en iyi 5 plaj

Kocaeli plajları hem Karadeniz ve Marmara’nın kavuşma noktasıdır. Marmara Denizi’nin sıcak ve Karadeniz’in hırçın suları, yüzmekten ve sahilde vakit geçirmekten memnun olan herkes için farklı alternatifler sunmaktadır.

Çevre iller arasında plajları ile popüler olan Kocaeli'de Kefken Plajı, Cebeci Plajı, Altınkemer Halk Plajı, Kumcağız Plajı ve Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı öne çıkmaktadır. Kocaeli’de daha pek çok plaj olsa da en popüler olan 5 plajı sizler için derledik…

Kefken Plajı

Kefken Plajı, Kandıra ilçesinde yer almaktadır. Özellikle günübirlik tatil yapmak isteyenlerin yazın uğrak adreslerinden biridir. Şirin bir bölge olan Kefken, Karadeniz kıyısında bulunmaktadır ve buraya ulaşım özel bir araç ile oldukça kolaydır. Kefken Plajı bir halk plaj olduğundan bütçe açısından da avantajlara sahiptir. Yazın canlı ve kalabalık olan Kefken Plajı’nda özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanmaktadır.

Masmavi denizi ve yeşil ağaçları ile öne çıkan Kefken Plajı’nda denizin temizliği ziyaretçilerin burayı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Aynı amanda plaj civarında işletmeler hizmet verdiği için yeme-içme ihtiyacı kolaylıkla karşılanabilmektedir. Kefken Plajı sığ bir denize sahiptir ve bu nedenle çocuklu aileler için tercih sebebidir. Plajı ise kumlu ve geniş olması ile vakit geçirilmeye uygundur. Plajın 500 metre gerisinde ise kamp alanları yer almaktadır ve çevrede böyle bir konaklama seçeneği de mümkündür. Kefken Plajı’na giriş ücreti ise yoktur.

Cebeci Plajı

Cebeci Plajı bir halk plajı olması nedeniyle pek turistler arasında oldukça popülerdir. Kandıra ilçesinde yer alan Cebeci Plajı, arkasına yemyeşil ormanları ve önüne masmavi denizi almıştır. Cebeci Plajı diğer plajlara nazaran oldukça geniştir ve bu nedenle yoğun kalabalıkta dahi keyifli vakit geçirmek için oldukça uygundur. İnce kumsalı ile sahilin tadını çıkarmaya olanak tanıyan plajın denizi de son derece sığdır. Aileler için son derece uygun olan plajda şezlong ve şemsiye kiralamak da mümkündür. 2014 yılında Mavi Bayrak alan plajın denizi temizdir ve diğer olanaklar da hijyenik açıdan uygundur. Hafta içi daha sakin olan plaj hafta sonu geniş kalabalıklara ev sahipliği yapmaktadır. Cebeci Plajı’na giriş ise ücretsizdir.

Altınkemer Halk Plajı

Altınkemer Halk Plajı, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yer almaktadır. İlçe merkezine 1 kilometre mesafede yer alan plaj 18 metre genişliği ve 190 metre uzunluğu ile oldukça sakin bir alan oluşturmaktadır. Arkasında yeşilin mavi ile uyumunu gözler önüne seren plaja girişler ücretsizdir. Plajda şezlong ve şemsiye kiralamak ya da bunları dışarıdan getirmek mümkündür.

Altınkemer Halk Plajı’nın sahili ince kumlara ve denizi ise sığ bir yapıya sahiptir. Özellikle çocukların yüzebilmesi için son derece konforlu bir ortam sunmaktadır. Plajda cankurtaranlar ve ilk yardım ekipleri de görev yapmaktadır. Plajda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler de verilmektedir.

Kumcağız Plajı

Kumcağız Plajı, Kumcağız beldesinde yer almaktadır ve birçok ilden Koceli’yi ziyaret eden turistlere keyifli saatler sunmaktadır. Plaj 620 metre uzunluğa sahiptir ve genişliği ise ortalama 30 metre civarındadır. Halk plajı olması nedeniyle ücretsiz olup aynı zamanda tuvalet, otopark gibi hizmetler de alanda yer almaktadır. Cankurtaran da bulunan plajda acil durumlar için sağlık ekipleri de bulunmaktadır.

Özellikle hafa sonları insanları kendisine çeken Kumcağız Plajı çocuklu aileleri de kendine çekmeyi başarmaktadır. Sığ ve temiz denizi ile keyifli bir şekilde yüzmeye olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda sahilinin ince kumlu yapısı çocukların plajda keyifli vakit geçirmesine olanak tanımaktadır. Plajda güneşlenmek, yüzmek, piknik yapmak veya etrafta yürüyüş yapmak mümkündür. Çevrede yiyecek ve içecek alınabilecek mekanlar da hizmet vermektedir. Kumcağız Plajı özellikle günübirlik gidilen bir yer olduğundan birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanmıştır.

Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı

Kocaeli’de yer alan Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı, adından da anlaşılacağı üzere kadınlara özel hizmet vermektedir. Haftanın 7 günü kadınlara hizmet vermesi nedeniyle Marmara ve Karadeniz bölgesinden pek çok kişiyi kendisine çekmektedir. İstanbul’a yakın olan plaj İstanbul’dan yoğun ilgi görmektedir ve özellikle yazın hafta sonları kalabalık olmaktadır. Plaja giriş ücretsiz olmakla birlikte şezlong ve şemsiye kiralamak ücrete tabidir.

Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı’nda bir piknik alanı bulunmaktadır. Bu sayede kadınlar ve çocuklarının rahatlıkla zaman geçirebilmeleri mümkün olmaktadır. Plaj işletmesinde çalışan tüm personellerin de kadın olması ziyaretçilerin rahat vakit geçirmesini sağlamaktadır. Ayrıca plaja yalnızca 8 yaş altındaki erkek çocuklar alınmaktadır. Bu nedenle erkek çocukların kimliklerinin girişte ibraz edilmesi gerekmektedir.