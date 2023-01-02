Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor!

Aralık ayı enflasyonuyla 2022'nin temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11.

Aralık enflasyonunun da toplanması sonucu oluşan orana refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu.

Asgari ücrete yapılan zammın memurlar için bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yüksek asgari ücret zammının da göz önünde bulundurularak refah payının daha yüksek belirlenmesi öngörülmektedir" dedi.

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM TALEBİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etti.

"MEMURLAR İÇİN ZAM YAPMANIN BİRÇOK SEÇENEĞİ VAR"

Kamu görevlilerinin durumunun bir an önce görülmesini ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılmasının zaruret olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun."

"MEMUR İŞİ YAPAN İŞÇİLER MEMUR KADROSU BEKLİYOR"

Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarını bir kez daha paylaştıklarını aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Memur işi yapan işçiler bunlar memur kadrosu bekliyor bu konudaki talebi aktardık. Kadroya geçen personelin emekli aylığı noktasında mağduriyet üretilmemesi hususunda genel yaklaşımımızı iletme imkanı bulduk. Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş fakat orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereyece kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge alabilmesi emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk."

GELİR VERGİSİ TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin belirlendiğini açıkladı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI İLE GELİR VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ BU YIL DA UYGULANACAK

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz."

(Milliyet)