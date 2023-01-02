Kocaeli'de hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 4 Ocak 2023 Çarşamba Yağmurlu, sıcaklık 14°. 5 Ocak 2023 Perşembe Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Ocak 2023 Cuma Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.