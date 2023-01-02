02 Oca 2023 - 10:44- Gündem G: 02 Oca 2023 - 10:48

Darıca'da sis etkili oldu

Darıca ilçesinde sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Darıca'da sis etkili oldu mask
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Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Darıca'da sis etkili oldu. Sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü. Sis sebebiyle sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.
# Hava, Darıca

02 Oca 2023 - 10:44 - Gündem

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