41 Burda AVM'de taksi tartışması!

41 Burda AVM, ilimizin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. AVM’deki mağazalarda yaklaşık 350 personel çalışıyor. AVM çalışanlarıyla, 41 Burda taksi arasında büyük sorunların olduğu öğrenildi. Gazetemizi arayan 41 Burda AVM çalışanları sorunlarını şu şekilde dile getirdi.

TAKSİYE BİNDİRMİYORLAR

“AVM çalışanları, İzmit’e gittiğinde 41 Burda Taksi ile gidiyor. İşverenler, 41 Burda Taksiyi kullandığımızda ücretlerimizi veriyorlar. Biz de 41 Burda Taksi ile gitmek istediğimizde, taksinin kahyası bizi bindirmiyor. Nedeni de kısa mesafe olduğu için. Uzun mesafelere taksiyi yönlendiriyor. Taksinin kahyası, AVM çalışanlarına otobüsle evlerinize gidin diyor. Bunu söylemeye hakkı yok.

TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Burada AVM çalışanları ile taksinin kahyası arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Biz konuyu AVM yönetimine, UKOME’ye ve Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bildirdik. Sorunu çözeceklerini söylediler. Ama bir türlü sorun çözülmedi. AVM çalışanları ile taksinin kahyası arasında büyük sorunlar yaşanıyor, bazen de arbedeye varacak tartışmalar yaşanıyor. Lütfen bunu yazın ve yetkililer bir an önce sorunu çözsün veya bir çözüm yolu bulsunlar” dediler.