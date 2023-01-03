41 Burda AVM'de taksi tartışması!

41 Burda AVM, ilimizin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. AVM’deki mağazalarda yaklaşık 350 personel çalışıyor. AVM çalışanlarıyla, 41 Burda taksi arasında büyük sorunların olduğu öğrenildi. Gazetemizi arayan 41 Burda AVM çalışanları sorunlarını şu şekilde dile getirdi.
TAKSİYE BİNDİRMİYORLAR
“AVM çalışanları, İzmit’e gittiğinde 41 Burda Taksi ile gidiyor. İşverenler, 41 Burda Taksiyi kullandığımızda ücretlerimizi veriyorlar. Biz de 41 Burda Taksi ile gitmek istediğimizde, taksinin kahyası bizi bindirmiyor. Nedeni de kısa mesafe olduğu için. Uzun mesafelere taksiyi yönlendiriyor. Taksinin kahyası, AVM çalışanlarına otobüsle evlerinize gidin diyor. Bunu söylemeye hakkı yok.
TARTIŞMALAR YAŞANIYOR
Burada AVM çalışanları ile taksinin kahyası arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Biz konuyu AVM yönetimine, UKOME’ye ve Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bildirdik. Sorunu çözeceklerini söylediler. Ama bir türlü sorun çözülmedi. AVM çalışanları ile taksinin kahyası arasında büyük sorunlar yaşanıyor, bazen de arbedeye varacak tartışmalar yaşanıyor. Lütfen bunu yazın ve yetkililer bir an önce sorunu çözsün veya bir çözüm yolu bulsunlar” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(36 )
Ali Doğru - Boykot edip binmemek lazım. Eskiden taksiler müşteri bulamayıp duraklarda boş boş takılırlardı şimdi havaya girdiler
Çakır - Ukome çalışanlardan birinin abisinin arabası var orada onun için Ukome oraya göz yumuyor
Bu sorunla bir an önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgilenmesi gerekir
Kenan - Farkında mısınız Türkiye'de sorunlar gitgide büyüyor hatta yeni sorunlar ekleniyor ve bu sorunlara hiç bir önlem alınmıyor.
Doğrucu Davut - Kahyanın işine son verilsin, gitmeyen taksinin lisansı iptal edilsin.
Hedef 2023 - Çalışan olarak değil AVM müşterisi olarak taksiye binmek istedik ancak durakta taksi yoktu yoldan geçen başka bir taksiye binmek istedik durdurduğunuz taksiye bindirmmedi o kahya diğer taksiye buradan yolcu alamazsın dedi ve taksiyi zorla gönderdi. Acelemiz vardı. Duran taksicide neye uğradığını şaşirdı. Bu durumu iki sefer yaşadık.
Adalet - Kahya ve taksicileri şikayet edenlere soruyorum; durakta taksi yok , durağın taksisini bekliyor musunuz ? Cevap hayır, müşteri işine geldiği gibi davranınca sıkıntı yok, ama taksici bunu yapınca mağduruz , birazda empati yapmak gerekir , orası bı durak müşteri AVM den çıkıyor , bakıyor taksi yok , hiç kimse ile muhatap olmadan yoldan taksiye biniyor, siz nasıl ki durakta taksi yokken , beklemeyip işinize öyle geldiği için istediğiniz taksiye biniyorsanız , onlarda işlerine hangi müşteri geliyorsa onu almakta haklılar , bu açıdan bakın ... Empati
İzmit - İzmitin en paragöz aç taksicileri 41 burda taksicileridir. Kısa mesafe kabul etmiyorlar
Zagor - ALİSVERİS MERKEZİ CALİSANLARİNA SERVİS KOYSUN MAGDUR ETMESİN O ZAMAN COZUM BASİT ; NEDEN COZUMU KENDİ İCİNİZDE HALETMEYİP TAKSİCİLERİ SUCLUYOSUNUZ ; TAKSİCİ HATALİ EVET ; AMA AVM YONETİMİ NEDEN SİZİN MAGDURİYETİNİZİ GİDERMİYOR NEDEN SERVİS KOYMUYOR ONU SORDUNUZMU YONETİME ; TAKSİYE VERECEK PARASİ OLAN SERVİSE ZATEN VERİR DEGİLMİ ; SİZ AVM YONETİMİNE BİRSEY DEMEMEK İCİN EN KOLAY YOLU SECMİSİNİZ BU COZUM DEGİL ; SİZİN SORUNUNUZU AVM YONETİMİ COZER ; HER İSYERİ DE CALİSANİNİ YA TAKSİ YA SERVİS BİR SEKİLDE EVİNE ULASTİRİR ; SİKAYET YERİNE COZUM URETİRSENİZ DAHA İYİ OLUR
Korkuyorum - Emniyet Teşkilatımızın Polis grubu var. Tel açın taksi durağında bir kişi var. Galiba uyuşturucu almış taksiye binmek istiyorum engelliyor nereye gideceksin diye soruyor ifadesiyle şikayet edin. Kendisini buranın sahibi zannediyor diye ifade edin. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?
Tax - Sorun kâhya da değil taksi sahipleri ve sahiplerinden kiralayıp çalıştıranlsrdadır.Onlar kahyaya söylüyor böyle yap diye.kahya öyle yapmasa bu sefer taksi sahipleri kahyaya kızıyor..var böyle tip taksici esnaf..tüm kalbi duygularımı sunuyorum anladınız siz.
4141. - Acilen hükümet tüm taksi plakalarını iptal ederek, her yıl değişen harcırahlarla yıllık ticari taksi belgesi versin, yillik harcirahini yatıran herkes taksicilik yapsın, tüm taksilerede yazarkasa sistemi gibi uygulama yapılsın ne kadar kazanırsa o kadar vergi ödesin. O zaman bakalım müşteri beğenebileceklermi bakalım.
Necdet - o duragı kaldırın kesin çözüm birde 41 avm nin tam arkasından bir köprü yapın 42 evler rıza paşa caddesine olay bıter ne trafık ne sorun saat 10 kadar o hattanda minibüs koyun bu kadar basit
Canı Yanan Bir Vatanda - Hukumettekiler bunların da yatacak yeri o
Ömer4128 - Vallahi hiç kusurabakmayin düne kadar Uber vardı birsekilde kaldirdilar.bu taksicilere hayatta acımam herzaman aynı şeyi yapıyor Uber gelsin bak bakalım nasıl oluyor taksicelere emeklerine tekme atıyor hepside aynı yazıklar olsun
Müşteri - Tam bende şikayet edecektim , haber olmuş. Bende ukomeyi arayacağım.
Dün birebir şahit oldum, ben 41 çalışanı değilim, müşteriyim. Beni almadı, benim gibi bir çok insanı almadı ve üstelik kadınların üzerine yürüyor. Kahya değil kendisi insanda değil. Adınıda öğrendim her yere şikayet edeceğim.
Arapları alıyor, çarşı derseniz almıyor. Kazandıkları her kuruş haram olsun.
Karşıdan outlet taksi durağını arayın, duraktalarsa hemen geliyorlar.
Veli - 41 yöneticileri iptal etsin ordaki taksi durağını bakalım ne yapacaklar
Hulki - Dokunmayın sarıya
41 Personeli - Aynısı bana da oldu müşterilere 41 taksiyi bekletiyolar bizi yoldan geçen taksiyi durdurmamızı istiyolar
Şerif - Patronlarınıza söyleyin servis tutsun taksiye ihtiyacı olan binsin. Sorun çözülür .herşeyi karşı tarafa yüklemeyin
Rıdvan - Ben de avm çalışanıyım ve aynı sorunu süreli yaşıyoruz. Hastamıza yetişeceğiz yine aynı muamele ya otobüse bin ya başka taksi çevir. Bıktık
Yaşasın Adalet - bazıları boşuna dayak yemiyor demek ki. ilgililerin sahip çıkıp ilgilenmediği durumlarda kaba kuvvet şart oluyor demek ki . taksiler ve taksicilerde kolay hedeflerdir sonradan pişman olmamak için vatandaşa zorluk çıkartmamak gerekir
Çağatay - 41 burdanın ordan taksiye biniyorum taksici daha taksiye binmeden nereye diyor bende gebze diyorum taksici hemen abi diyor bende halk evine yaklaşınca sağda inicem işim çıktı diyorum.
taksici ışık görmüş tavşan gibi kala kalıyor 41 burada taksi durağı bunu hakediyor .
Brecht - Çok zekice bravo tebrikler
Şimal - Taksi pilakalarini iptal edin. Akillansinlar,,
Vatandaş - Niçin insanların hayatını zorlaştırıyorsunuz?.... Buradan yetkililere sesleniyorum lütfen bu soruna bir çözüm bulun
Mms-şehrim Kocaeli - 41 AVM deki kahya ve taksi problemine acil çözüm bulunmalı, bu hal nedir böyle kısa mesafe diye müşteri almıyorlar.
M.s - Olacak iş değil kardeşim orada çalışıyor sürekli aynı sorun aynı sorun. Artık buna bi dur denmesi gerek
kartepeli - BENCE KAHYA HAKLI ÖNCE ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ KULLANANAN MÜŞTERİNİN ELİNDE POŞETLE OTOBÜSE BİNMEYE UĞRAŞANA KADAR TAKSİYLE GİTMELİ
Cevher Bey - Bu sorun inşallah cozulur de 10 kere de gündem olsa zor gibi. +1
Cumali - Uzak yolcuları kendileri alıp kısa mesafe yolculara otobüse binin veya başka taksi çevirin diyip başlarından savıyorlar
Tugbred - Çalışanlar olarak hiç bir zaman taksilere alınmıyoruz. Ancak uzak mesafe ve turist yolcuların tamamı durak tarafından alınıyor. Üstelik bizi yolcu olarak kabul etmedikleri gibi bir de neredeyse üzerimize yürüyüp hakaret ediyorlar
Ohbeee - Durumdan şikayetçi bir ben değilmişim demekki. Bu kahya denen şahsa avmden uzaklaştırma verin. Her an birine zarar verebilir
İzmitlee - Sürekli 41Burda’dan Alışveriş yapan biri olarak bu taksici arkadaşlarla ben de sorun yaşamıştım. Otobüs kullanmaya çalışıyorum mümkün olduğunca
Tospik - Bunu dile getiren arkadaşımız haklı her akşam aynı sorunla karşılaşıyoruz kişi ve mesafe ayrımı yapmayın artık ücretsiz taşıyorsunuz sanki yonetimin bu konuyla daha yakından ilgileneceğine eminim
Yorgun Demokrat - Avm yönetimi konuyla acilen ilgilenmeli yoksa daha çok sıkıntı çıkacaktır. Taksi kahyalarinin bu şekilde aldığı kendince kararlar ve üstüne üstlük akıl verir gibi çalışanlar otobüse binsin şeklinde çirkin yaklaşımı zaten yorgun ve hızlıca eve gitmek isteyen çalışanlar için fazlasiyla kışkırtıcı oluyor.
İzmi̇t Yolcusu - AYLARDIR AYNI SORUN MEVCUT 41 AVM TAKSİDE. UYARI DA ALIYORLAR AMA SONUÇ YOK. KAHYA YOLDAN BAŞKA TAKSİ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR, SIRA FALAN GÖZETME YOK. UZAĞA MI GİDECEKSİN. BENİM TAKSİME BİN. ÇARŞIYA MI GİDECEKSİN, YOLDAN TAKSİ ÇEVİR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.