02 Oca 2023 - 11:01- Ekonomi G: 02 Oca 2023 - 11:03

Memurların talebi yüzde 55’in üstünde!

Memur Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık memur maaşlarının yenilenmesine günler kala gazetemize açıklamalarda bulundu. Yaşlık, “Yüzde 55 zam bizi memnun etmez taleplerimiz bunun üzerinde” şeklinde konuştu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Memurların talebi yüzde 55’in üstünde! mask

Memur maaş zammı öncesi geri sayımlar başladı. 3 Ocak salı günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon artış oranı ile son 6 ayın enflasyon artış oranı netleşmiş olacak. Kesin veriler henüz açıklanmamışken Aralık ayı enflasyon tahminleri doğrultusunda güncel hesaplamalar yapıldı. Memurlar ise asgari ücretin üzerinde bir zam beklediklerini ifade etti. Konuyla ilgili Memur Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık yüzde 55 zam oranının memurları tatmin etmeyeceğini, beklenti ve taleplerinin daha yüksek olduğunu belirtti.

EN AZ YÜZDE 55 ZAM

Kocaeli Memur Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili en az yüzde 55 zam talep ettiklerini ifade etti. Yaşlık gazetemize yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde genel merkezimiz memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili 2023 yılında asgari ücret zam oranına yakın bir talepte bulunduk. Tabi ki yüzde 55 zam oranı bizi memnun etmez. Bu rakam sadece minimum oranında beklentilerimiz asgari ücretten çok daha fazladır. Bunun yanında vergi düzenlemesi ile de desteklendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

02 Oca 2023 - 11:01 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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